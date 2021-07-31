Умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Советский и российский композитор, автор музыки для множества популярных песен Борис Емельянов умер 27 июля на 81-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье "Российская газета" со ссылкой на дочь Емельянова.

Причиной смерти названы последствия коронавирусной инфекции.

Прощание с композитором прошло в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Бориса Емельянова похоронят недалеко от могилы Жанны Фриске.

Детство и юношество будущий композитор провел в Казахстане. Первые музыкальные опыты он начал, когда был студентом. После службы в армии Емельянов окончил Карагандинское музыкальное училище. Затем он переехал в Новокузнецк, писал песни и работал музыкальным руководителем в местном ДК, где познакомился с Львом Лещенко и Иосифом Кобзоном.

Емельянов стал известен широкой публике после того, как в 1978 году на центральном телевидении в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песня "Носики-курносики", музыку для которой композитор сочинил после рождения дочери Натальи. Исполнителями других его песен в разное время были Михаил Боярский ("Сяду в скорый поезд"), Сергей Беликов ("Снится мне деревня"), Вахтанг Кикабидзе ("Подбитая птица", "У моря"), Ксения Георгиади, Ирина Понаровская ("Рябиновые бусы"), многие другие.