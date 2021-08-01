{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сергей Стадлер проведет фестиваль "Музыкальные академии", посвященный Бетховену

Фестиваль состоится в старейшем католическом храме Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Второй фестиваль "Музыкальные академии в базилике Святой Екатерины" откроется в воскресенье в старейшем католическом храме Петербурга. Программа праздника посвящена наследию Людвига ван Бетховена, сообщила пресс-служба Петербург-концерта.

Художественный руководитель этой организации народный артист России Сергей Стадлер и возглавляемый им Симфонический оркестр Санкт-Петербурга откроют фестиваль редко исполняемым в России произведением "Месса до мажор". Музыка мессы воплощает близкие Бетховену идеи всеобщей гармонии и мира между людьми, духовных преодолений на пути к достижению этих идеалов, сообщили в пресс-службе организации.

"Фестиваль "Музыкальные академии" охватывает большой пласт бетховенского наследия. Само место его проведения - базилика Святой Екатерины - во многом определяет выбор произведений", - отметили в пресс-службе.

Продолжат фестивальную программу концерт "От Леоноры до Фиделио", посвященный вокальной и театральной музыке композитора. Третий концерт "Струнная симфония" - два знаменитых бетховенских ансамбля в обработках для камерного оркестра. Это Квартет №14 и Септет ор. 20 в авторской обработке Сергея Стадлера. Он известен как серенада для скрипки и струнного оркестра "Императрица Мария-Терезия". Завершится фестиваль ораторией "Христос на Масличной горе", написанной на сюжет моления о чаше в Гефсиманском саду.

Фестиваль "Музыкальные академии в базилике Святой Екатерины" - дань большой европейской традиции исполнения классической музыки в церквях и соборах.

Как отметили в пресс-службе Петербург-концерта, идея фестиваля принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру оркестра Сергею Стадлеру. Первый фестиваль, прошедший летом 2019 года, был посвящен музыкальному наследию Антонио Вивальди.

Теги
РоссияЛенинградская область
На Realist Web Fest показали сериал "Выжившие" о мире после появления смертельного вируса
В проекте, режиссером которого стал Андрей Прошкин, сыграли Артур Смольянинов, Алексей Филимонов, Анна Слю, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук и Глеб Пускепалис
Читать полностью