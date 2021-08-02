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В горах Сочи пройдет фестиваль, посвященный звездопаду

Мероприятие состоится 13-15 августа

СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Звездопад Персеиды" состоится в горах Красной Поляны в Сочи 13-15 августа, его посвятили метеорному потоку со стороны созвездия Персея, сообщили в пресс-службе курорта "Красная Поляна" в понедельник.

"С 13 по 15 августа на курорте Красная Поляна пройдет фестиваль "Звездопад Персеиды". <…> В дни фестиваля ожидается до 100 падающих звезд в час. Мероприятие пройдет на территории палаточного лагеря курорта Красная Поляна, на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля организуют концерты, йогу на рассвете на лугах. Гости смогут расположиться в палаточном лагере. Там же откроют мини-обсерваторию с телескопом.

"Звездопад Персеиды" проходит в горах Сочи уже несколько лет. На высоте более 2 тыс. м можно наблюдать метеорный поток сгорающих в атмосфере частиц, который считается самым ярким.

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