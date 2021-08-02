Фильмы "Майор Гром" и "Конек-Горбунок" посмотрели больше 1 млн подписчиков "Кинопоиска"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фильмы "Лига справедливости", "Гнев человеческий", "Мажор", "Конек-Горбунок" и мультсериал "Рик и Морти" посмотрели более миллиона подписчиков "Яндекс Плюс". Эти проекты получат особый статус - золотой "Плюс миллион", сообщили ТАСС в видеосервисе "Кинопоиск".

"Видеосервис "Кинопоиск" впервые назвал фильмы и сериалы, которые посмотрели больше миллиона подписчиков "Яндекс Плюс". Таких проектов уже девять: "Лига справедливости" Зака Снайдера, "Майор Гром: Чумной Доктор", ленты Гая Риччи - "Гнев человеческий" и "Джентельмены", мультсериал "Рик и Морти", фильм "Мажор", приключенческая фэнтези-сказка "Конек-Горбунок" и сериалы Кинопоиска - "Пищеблок" и "Топи". Эти проекты получают особый статус - золотой "Плюс миллион". При достижении отметки в пять миллионов смотрящих пользователей статус перейдет из "золотого" разряда в "платиновый", - указано в сообщении.

В ближайшее время список фильмов "Плюс миллион" будет пополняться, отметила директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук. "Сегодня мы объявили первых участников "клуба миллионеров" "Кинопоиска", этот клуб будет постоянно пополняться. Мы уже готовим награды для новых проектов, которые подбираются к миллионной отметке, а нынешние "миллионеры" растут на еще "Плюс миллион". Мы не делим сериалы и фильмы на российские и иностранные - зрители сами выбирают, что им интересно смотреть, а мы награждаем и еще раз говорим: спасибо создателям того особенного контента, который смог увлечь миллионы наших подписчиков", - сказала она.

Как уточнили в видеосервисе, для определения победителей учитывалось количество смотрящих пользователей подписки "Яндекс Плюс", которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма за время существования видеосервиса "Кинопоиск HD". Число пользователей подписки "Яндекс Плюс" составляет 9 млн человек.