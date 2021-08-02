Всероссийский конкурс молодых композиторов "Партитура" объявил о старте приема заявок

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Молодые композиторы, предполагающие принять участие во всероссийском конкурсе "Партитура", могут подавать заявки, сообщила в понедельник пресс-служба конкурса.

Организатором мероприятия в 2021 году выступит международный фонд композиторов "Новые классики". Подать заявку на конкурс и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте "Партитура 2021". Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Авторы лучших сочинений получат вознаграждение в 200 тыс. рублей и спецпризы.

"Начался прием заявок на участие во всероссийском конкурсе молодых композиторов "Партитура 2021" - самом масштабном из проходящих в современной России конкурсов молодых композиторов. Его цель - поддержка молодых композиторов (до 35 лет) и обновление репертуаров музыкальных коллективов актуальными произведениями молодых соотечественников", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо по 20 октября предоставить свои произведения, созданные не ранее 2020 года, продолжительностью от 10 до 20 минут в виде партитуры, а также по возможности аудио- или видеозаписи анонимно, под коротким девизом. После этого жюри, в составе которого будут и победители конкурса прошлого года, отберет 40 лауреатов, вошедших в шорт-лист. В этом году лучшие произведения будут выбирать более 30 российских композиторов и музыкантов, среди которых ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов, народный артист России Юрий Башмет, народный артист России Алексей Рыбников, композитор Максим Дунаевский.

По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, государство активно поддерживает проекты, посвященные поддержке молодых талантов. "Сегодня особенно приятно отметить творчество молодых академических композиторов. У нас великая русская, советская и российская композиторская школа, известная всему миру. Очень важно, чтобы и сейчас талантливые люди могли получить возможность представить свои сочинения на ведущих площадках и быть услышанными", - сказал Новиков, слова которого привели в пресс-службе.

Новая номинация

В этом году список номинаций в "Партитуре" пополнился - добавилась хоровая музыка. Теперь участники могут заявить свои произведения в номинациях: симфоническое произведение крупной формы, симфоническое произведение малой формы, балетная музыка, оперная музыка и оперетта, киномузыка, произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром, эстрадно-симфоническое произведение, хоровая музыка.

В каждой номинации будут выбраны 5 лучших сочинений, а их авторы войдут в шорт-лист лауреатов, из которого будут определены победители в каждой номинации. Музыка лауреатов будет сыграна в формате открытых симфонических читок для профессионального сообщества - руководителей культурных институций, режиссеров, продюсеров, директоров и художественных руководителей театров и филармоний.

25 марта 2022 года в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского состоится церемония награждения лауреатов конкурса и исполнение сочинений победителей Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана.