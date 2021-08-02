В зале "Зарядье" покажут выступление Курентзиса на Зальцбургском фестивале

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Оперу Моцарта "Дон Жуан" в исполнении оркестра и хора MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в постановке Ромео Кастеллуччи для Зальцбургского фестиваля покажут 10 августа на большом экране зала "Зарядье" в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба площадки.

"Зальцбургский фестиваль - это знак качества, зрители со всего мира мечтают увидеть постановки, специально созданные для фестивального показа. Большой зал "Зарядья" проектировался с учетом современных тенденций, среди которых - возможность прямых трансляций и записей концертов со всего мира. Зрители увидят постановку на огромном экране (11 на 7 м) с акустикой, аналогичной живому концерту", - привели в пресс-службе слова гендиректор зала Ольги Жуковой.

Премьера спектакля открыла оперную программу юбилейного, сотого Зальцбургского фестиваля 26 июля. Заглавную партию исполняет итальянский баритон Давиде Лучано, партию Донны Анны - сопрано Надежда Павлова.

"Это нечто совершенно новое - совершенно новый взгляд на оперу "Дон Жуан", не противоречащий замыслу композитора, в то время как современные постановщики часто меняют сюжет, поскольку все уже сделано до них, и им приходится изменять драматургию, - отметил дирижер Теодор Курентзис. - Но нет, здесь мы видим полное соответствие оригинальной драматургии. Ничья роль в опере не урезана. В то же время Ромео подчеркивает истину, которая всегда была в этой опере, но никто ее не замечал. И поэтому для меня большая честь принимать участие в такой постановке и работать с человеком, у которого такое видение".

Перед началом показа в зале "Зарядье" театровед Алексей Парин расскажет зрителям об истории фестиваля, главных оперных постановках последних лет и работе Кастеллуччи и Курентзиса.