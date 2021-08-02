Минкультуры предложило объединить четыре правительственные премии в сфере культуры

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минкультуры РФ предлагает учредить единую правительственную премию в области культуры вместо существующих четырех. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован в понедельник на портале проектов нормативных актов.

"Проектом постановления предлагается упразднение четырех премий правительства Российской Федерации в области культуры <...> и учреждение единой премии в области культуры с выплатой единой денежной части для всех лауреатов премии с присуждением начиная с 2022 года <...>", - говорится в пояснительной записке к документу.

Объединению подлежат премия правительства РФ за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, премия "Душа России" за вклад в развитие народного творчества и премия имени А. В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры. Согласно материалам пояснительной записки, в рамках существующих премий ежегодно вручается 19 призов, их размер составляет от 300 тыс. до 3 млн рублей. Всего на премии в настоящее время выделяется из бюджета 25,6 млн рублей ежегодно.

Согласно проекту Минкультуры, начиная с 2022 года правительство будет ежегодно присуждать семь премий в размере 3 млн рублей каждая. На эти цели ежегодно из федерального бюджета будет выделяться 21 млн рублей.

При этом премии имени Волкова и "Душа России" планируется сохранить в качестве премий, вручаемых Министерством культуры РФ, для чего ему предлагается предоставить полномочия для учреждения ведомственных премий. Премия имени Луначарского, согласно проекту, должна будет вручаться дирекцией Санкт-Петербургского культурного форума - "по аналогии с периодом до 2019 года".

Новая премия

Единая премия правительства РФ в области культуры будет присуждаться на конкурсной основе творческим работникам и деятелям культуры за "талантливые и оригинальные проекты или произведения в области кинематографии, театральной деятельности, музыкального искусства, циркового и эстрадного искусства, хореографического искусства, народного творчества и декоративно-прикладного искусства, художественной литературы, библиотечного и музейного дела, изобразительного искусства, дизайна и архитектуры, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в культуру Российской Федерации". Кроме того, премию можно будет получить за лучший просветительский проект в сфере культуры, в том числе за программы и проекты в области библиотечного дела, музейной деятельности, художественного образования, искусствоведческой науки и культурологии, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур.

Еще одна категория проектов, авторы которых смогут рассчитывать на присуждение награды, - проекты для детей и юношества в области литературы, телевидения и радио, кинематографии, изобразительного и музыкального искусства.