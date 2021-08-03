Балет Приморской сцены Мариинского театра откроет летние гастроли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра откроет во вторник традиционные летние гастроли в Петербурге. Они пройдут на сцене Мариинского-2 и будут обширней, чем все предыдущие.

'"Как правило, мы стараемся привозить спектакли, которые не идут на сцене в Петербурге. В этот раз мы покажем три оригинальные работы Приморской сцены. Названия могут перекликаться с репертуаром Мариинского театра, но это принципиально другие постановки", - сказал журналистам главный балетмейстер труппы Эльдар Алиев.

На открытии будет показан его балет "Тысяча и одна ночь", который появился в репертуаре в августе прошлого года.

Основа пластического языка персонажей - неоклассика. Для точности передачи стилистики Востока с исполнителями работал специалист по восточным танцам. Богатство арабской ритмики передано в спектакле при помощи целого арсенала ударных - в балете звучат бонги, там-там, ксилофон, вибрафон, барабаны, колокольчики, литавры, тарелки; в состав оркестра включен и традиционный азербайджанский струнный инструмент тар. В оформлении балета петербургский сценограф Петр Окунев соединил живописные декорации с видеопроекциями.

С 3 по 15 августа гости представят свои версии популярных балетных названий. В хореографической адаптации Эльдара Алиева будут показаны балеты "Корсар" и "Спящая красавица", а также классическая постановка Мариинского театра - балет "Жизель" Мариуса Петипа.

Приморская сцена Мариинского театра была открыта во Владивостоке в октябре 2013 года и ныне располагает обширным оперным и балетным репертуаром. В составе ее балетной труппы есть танцовщики из России, Киргизии, Японии, Румынии, Бразилии, Южной Кореи, США.