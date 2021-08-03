Народному артисту РФ Николаю Бурляеву исполнилось 75 лет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ Николай Бурляев встретит 75-летие в кругу семьи, а позднее отпразднует дату на сцене Театра имени Вахтангова с творческим вечером. Об этом актер рассказал ТАСС накануне торжества.

"Сам день рождения я проведу за городом с семьей, а отмечать буду 13 сентября в Театре Вахтангова. Планируется очень большой вечер, на котором будут и Никита Сергеевич Михалков, и Андрей Сергеевич Кончаловский", - поделился Бурляев.

Кроме того, в сентябре артист выйдет на сцену Вахтанговского театра в постановке "12" Никиты Михалкова по одноименному фильму режиссера. Премьера спектакля состоялась в апреле на Исторической сцене Большого театра, Бурляев исполняет роль одного из присяжных.

Собеседник агентства также рассказал, что 3 сентября планируется открытие Музыкального форума "Золотой Витязь", который проходит в рамках Славянского форума искусств. Николай Бурляев выступает президентом форума. "Золотой витязь" объединяет представителей кинематографа и других видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Его основными темами являются православие, поддержание нравственности и сохранение культурной самобытности славянских народов.

О Бурляеве

Николай Бурляев родился 3 августа 1946 года в семье инженеров-экономистов. Он с раннего возраста начал участвовать в кинопробах, первую роль сыграл в курсовой работе Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь". Именно Кончаловский позднее рекомендовал Андрею Тарковскому взять молодого артиста на роль в картине "Иваново детство" (1962), которая удостоилась главного приза на международном Венецианском кинофестивале.

Еще будучи школьником Бурляев дебютировал на сцене Государственного академического театра имени Моссовета в спектакле "Ленинградский проспект". В 1964 году его без экзаменов зачислили на второй курс Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова), где он окончил мастерскую заслуженного артиста РСФСР Леонида Шихматова. Помимо актерского Бурляев получил также режиссерское образование во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма и Льва Кулиджанова).

Николай Бурляев сыграл свыше 60 ролей в кино, среди картин с его участием - "Андрей Рублев" (1966) Андрея Тарковского, "Без страха и упрека" (1963) Александра Митты, "Вступление" (1963) Игоря Таланкина, "Проверка на дорогах" (1971) Алексея Германа, "Военно-полевой роман" (1983) Петра Тодоровского. В качестве режиссера снял фильмы "Егерь" (1973), "Лермонтов" (1986) и другие.