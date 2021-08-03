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Вышел новый трейлер фильма "Веном 2"

В России премьера картины запланирована на 16 сентября
' SonyPicturesRU/YouTube'

Новый дублированный трейлер фильма "Веном 2" опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU. Премьера картины в России запланирована на 16 сентября. 

Главные роли в фильме сыграли Том Харди и Вуди Харрельсон. Режиссер "Венома 2" - Энди Серкис.

Первый фильм про Венома с Томом Харди вышел на экраны в 2018 году. Он собрал в мировом прокате более $856 млн. 

Веном - персонаж комиксов Marvel, инопланетный симбиот, который нуждается в носителе. Единение с симбиотом предоставляет его владельцу сверхчеловеческие возможности.

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