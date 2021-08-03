Вышел новый трейлер фильма "Веном 2"

Новый дублированный трейлер фильма "Веном 2" опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU. Премьера картины в России запланирована на 16 сентября.

Главные роли в фильме сыграли Том Харди и Вуди Харрельсон. Режиссер "Венома 2" - Энди Серкис.

Первый фильм про Венома с Томом Харди вышел на экраны в 2018 году. Он собрал в мировом прокате более $856 млн.

Веном - персонаж комиксов Marvel, инопланетный симбиот, который нуждается в носителе. Единение с симбиотом предоставляет его владельцу сверхчеловеческие возможности.