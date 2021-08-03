Французская компания займется международными продажами фильма "Капитан Волконогов бежал"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международными продажами российского фильма - участника основного конкурса Венецианского кинофестиваля "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова займется французская компания Memento International, которая работает с фестивальными работами ведущих мировых режиссеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Место силы".

Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо в Венецианской лагуне с 1 по 11 сентября. Россию в основном конкурсе представит драма "Капитан Волконогов бежал". "Я не сомневаюсь, что фильм ждет не только интересная фестивальная судьба, но и широкий зрительский отклик. В том, что тема фильма универсальна и он будет востребован в мире, нас убеждает и интерес к картине со стороны международных дистрибьюторов. Мы остановили свой выбор на Memento International, так как почувствовали, что мы с ними одной крови, что мы одинаково видим и любим наш фильм, а это значит, что теперь мы вместе будем работать над тем, чтобы фильм прозвучал как можно громче", - рассказал один из продюсеров картины Валерий Федорович, чьи слова привели в пресс-службе.

Как уточнил продюсер Евгений Никишов, французская компания Memento International, которая занимается продажами авторского кино ведущих мировых режиссеров, тщательно подходит к выбору каждого фильма и с большой отдачей - к продвижению этих проектов. В частности, компания работала с картинами "Развод Надера и Симин" Асгара Фархади, "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Лицо" Малгожаты Шумовской, "Овсянки" Алексея Федорченко.

Производством картины "Капитан Волконогов бежал" занимались Россия ("Место силы", Look Film), Эстония (Homeless Bob Production) и Франция (Kinovista). Главным героем проекта становится капитан Волконогов (Юра Борисов), чья жизнь меняется, когда его объявляют преступником. Он скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. Волконогов получает шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть. По словам режиссера и сценариста Алексея Чупова, основной темой фильма стала тема искупления. "Мы считаем, что тема искупления универсальна, особенно если речь идет о человеке, на руках которого кровь. Может ли такой человек получить шанс на прощение? Наш фильм ищет ответ на этот вопрос", - заключил он.

Картина создавалась при поддержке Минкультуры РФ, фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм", Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages, министерства культуры Эстонии, эстонского Фонда кино и французского фонда L'Aide aux cin mas du monde.