Прием заявок на возмещение части затрат на съемки кино стартовал в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области объявили о старте приема заявок от кинематографистов на возмещение части средств, потраченных ими на съемки в регионе (рибейты). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства области.

"В Ленинградской области стартовала система кинорибейтов: регион вернет кинематографистам 20% от средств, потраченных ими на съемки. Подать заявку для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов, необходимо до 2 сентября. Прием осуществляет комитет по культуре и туризму Ленинградской области. Важное условие участие в конкурсном отборе могут принять организации кинематографии, съемки проектов которых проходят на территории Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Конкурсный отбор проходит в рамках государственной программы "Развитие культуры в Ленинградской области". Его требования и критерии, а также электронная форма для заявки представлены на сайте областного комитета по культуре и туризму.

В пресс-службе напомнили, что регион славится красотой своей природы, уникальным историческим и культурным наследием. В частности, в Ленинградской области сосредоточено более 5,2 тыс. памятников истории, культуры, архитектуры и природы, крепостей, дворцов, усадеб, парков и других объектов, подходящих для съемок.

О планах по введению системы кинорибейтов в регионе осенью 2020 года сообщал Владимир Цой, занимавший тогда пост председателя областного комитета по культуре. Тогда говорилось о намерении властей ввести разный процент возмещения - от 10 до 20% - в зависимости от района съемок.

В январе этого года было объявлено, что Ленинградская область присоединилась к проекту "Кино России" по созданию благоприятных условий для кино- и телепроизводства, который реализуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Фонда кино. Была создана региональная кинокомиссия, которая оказывает кинокомпаниям помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности их проведения, в привлечении местных кадров.