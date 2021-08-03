Любимова назвала Китай перспективным рынком для российских фильмов и сериалов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Китай является перспективным рынком для российской аудиовизуальной продукции, компания "Роскино" подготовит большую программу для представления на площадке Пекинского кинофестиваля. Об этом журналистам во вторник сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что российский фильм "Блокадный дневник" Андрея Зайцева включили в основную конкурсную программу ежегодного Пекинского международного кинофестиваля. "Особенной гордостью для нас является то, что этот фильм создан при поддержке Минкультуры России. И теперь этот фильм будет представлен на суд жюри Пекинского кинофестиваля. Кстати, именно на площадке Пекина "Роскино" представит большую программу. Детали организаторы сообщат дополнительно, но уже ясно, что помимо популярных военных фильмов вниманию китайской аудитории будут представлены кинокартины и в других жанрах. В целом Китай для нас является очень перспективным рынком отечественной аудиовизуальной продукции", - привели в пресс-службе слова Любимовой.

Фильм рассказывает про зиму 1942 года в Ленинграде. По сюжету молодая женщина, только похоронившая мужа, идет пешком через весь город к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз и проститься. Основой для картины стали произведения Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминания очевидцев. В 2020 году "Блокадный дневник" удостоился главного приза ММКФ.