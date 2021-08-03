Цикл онлайн-выставок Музея Победы покажут в Туле к 80-летию обороны города

ТУЛА, 3 августа. /ТАСС/. Музей Победы представит на интернет-площадках Тульского музейного объединения серию онлайн-выставок, приуроченных к 80-летию обороны Тулы. Они пройдут с сентября по декабрь 2021 года, сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры во вторник.

"С сентября по декабрь этого года на сайте Тульского музейного объединения и в соцсетях состоится серия онлайн-выставок Музея Победы. Они будут посвящены в том числе подвигу военных корреспондентов на фронтах Великой Отечественной войны, вкладу деятелей искусства в поддержание боевого духа Красной Армии, военным парадам, которые проходили в Москве, Куйбышеве и Воронеже 7 ноября 1941 года, а также плакатам 1941-1945 годов, которые хранятся в фондах Музея Победы", - сказали в областном Минкультуры.

Цикл онлайн-выставок проведут в рамках соглашения о сотрудничестве между Тульским военно-историческим музеем, который входит в состав музейного объединения, и Музеем Победы.Его подписали в июне 2021 года в Туле, где под эгидой Министерства культуры РФ проходила проектно-аналитическая сессия "Музейные маршруты России". "Также планируется проведение уроков мужества, встреч, кинопоказов. Формируется план совместных мероприятий до 2025 года", - отметили в региональном ведомстве.

Тульская оборонительная операция - фронтовая операция войск Брянского фронта, а затем Западного фронта, в который входила 50-я армия, проводилась с 24 октября по 5 декабря 1941 года, являлась частью битвы под Москвой 1941-1942 годов. В результате Тульской оборонительной операции ликвидировали угрозу окружения Москвы с юга, врагу нанесли значительные потери и создали условия для перехода советских войск в контрнаступление. Почетное звание "Город-герой" Туле присвоили в 1976 году.