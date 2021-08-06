Свердловская филармония открыла фестиваль "Воздушный сезон"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Концерт Уральского молодежного симфонического оркестра в Парке Маяковского открыл в пятницу в Екатеринбурге организованный Свердловской филармонией фестиваль "Воздушный сезон".

"Фестиваль <...> включает в себя 41 музыкальную программу - вы сможете услышать два симфонических оркестра, два хора, духовой оркестр, разнообразные камерные составы" - отметила на церемонии открытия руководитель департамента творческого планирования филармонии Юлия Цвиль.

Оркестр под управлением Павла Петренко исполнил произведения Амадея Моцарта, Карла Вебера, Иоганна Штрауса, Жоржа Бизе, Михаила Глинки, и Петра Чайковского. Зрители услышали известные классические произведения, в числе которых "Вальс цветов", "Марш" и "Танец Феи Драже" из балета "Щелкунчик", увертюры к опереттам "Летучая мышь" и "Легкая кавалерия", Вальс-фантазию Глинки.

На площадках "МЕГА Парк" и в Парке Маяковского в дни фестиваля выступят коллективы и артисты филармонии - Уральский филармонический и Молодежный оркестры, Симфонический хор. Также дадут концерты любительские коллективы, камерные ансамбли и солисты. А 20 августа в Парке Маяковского зазвучит цифровой орган "Монарх". Коме того, участниками фестиваля станут и известные российские исполнители. 14 августа, в честь дня рождения города, на центральной сцене Парка Маяковского выступят Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Алексея Доркина и известный российский саксофонист Тарас Гусаров, а 22 августа на концертную площадку выйдет приглашенная солистка Большого театра России Екатерина Лехина.

"Воздушный сезон" проходит в Екатеринбурге второй год. В этом году он продлится до 22 августа.