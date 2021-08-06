Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов примут участие в Люблянском музыкальном фестивале

ЛЮБЛЯНА, 6 августа. /ТАСС/. Сопрано Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов станут участниками концерта в рамках музыкального фестиваля в столице Словении. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Сообщается, что российская оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко вместе с Юсифом Эйвазовым 8 августа примет участие в 69-м Люблянском музыкальном фестивале, который в этом году проходит с 1 июля по 8 сентября. Концерт пройдет в культурном центре, названном в честь словенского писателя и драматурга Ивана Цанкара. Прозвучат партии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов.