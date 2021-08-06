Арт-проект "Васнецовский август" стартовал в Кирове открытием всероссийского пленэра

КИРОВ, 6 августа. /ТАСС/. Двенадцать российских художников напишут картины на родине братьев Виктора и Аполлинария Васнецовых и проведут открытый мастер-класс для жителей города Кирова, студентов и детей с особенностями развития, рассказала в пятницу директор Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых Анна Шакина в ходе открытия Арт-проекта "Васнецовский август".

Арт-проект проходит в Кирове с 6 по 20 августа, в 2021 году проект стал победителем грантового конкурса в рамках национального проекта "Культура" и получил поддержку от Российского фонда культуры.

"165 лет назад родился наш великий русский художник, наш земляк, один из основателей Вятского художественного музея Аполлинарий Васнецов. Поэтому неслучайно именно сегодня мы открываем Всероссийский Васнецовский пленэр. В 2021 году пленэр проходит в 16-й раз, он проводился в Рябове, в Уржуме, а в последние два года - в Кирове. Это те места, которые связаны с жизнью и творчеством знаменитых, великих русских художников Васнецовых", - сказала Анна Шакина.

Она отметила, что в этом году в пленэре примут участие 12 российских художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Костромы, Перми, Сергиева Посада. Среди них заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Дубов, который учился у внука Виктора Васнецова - художника Андрея Васнецова.

"От Андрея Владимировича я много хорошего слышал о Вятке и заочно полюбил ее, а теперь мне предоставилась возможность самому поработать на земле, где писали такие великие художники - Виктор и Аполлинарий Васнецовы. Для меня это очень ответственно и радостно, я постараюсь хорошо поработать и создать произведения, которые будут радовать художников и зрителей ", - поделился с участниками пленэра Андрей Дубов.

Художники в городе

В ближайшие две недели российские художники будут работать на улицах Кирова. В субботу для них проведут обзорную экскурсию по городу, чтобы участники пленэра смогли выбирать мотивы для будущих картин.

"Будем рисовать центральную историческую часть города. Конечно, участие в пленэре - это интересный опыт. Мы уже были в Кирове, но один день, и уже тогда я для себя отметил какие-то точки, видел мужской монастырь, мне очень понравились старые мощеные улочки с холмами, широкая Вятка. Три года подряд я рассказывал всем, как классно на Вятке, как красиво здесь, говорил, что здесь настоящая Россия и звал всех в Киров", - рассказал ТАСС художник из Сергиева Посада Василий Куракса.

14 августа в селе Рябово на родине братьев Васнецовых пройдет "Васнецов-фест", посвященный 165-летию со дня рождения Аполлинария Васнецова и 40-летию открытия дома-музея. Участники посетят музей, прогуляются по васнецовской тропе. "Именно там каждый из нас может почувствовать, что родилось в душе художников Васнецовых. Наверное, откроются истоки их творчества, почему именно в творчестве Виктора Михайловича Васнецова появилась сказочно-былинная тема, а в творчестве Аполлинария Михайловича Васнецова - удивительные эпические пейзажи", - отметила Шакина.

18 августа на главной площади города Кирова художники проведут открытый мастер-класс для всех делающих, учащихся и студентов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"На самом деле, мне кажется, мастер-класс будет все эти две недели на всех центральных улицах города, от каждого художника. К нам всегда подходят люди, интересуются, спрашивают, мы общаемся. Это тоже своего рода мастер-класс. Я, например, всегда даю детям порисовать прямо в своей работе. И они, бывает, долго пишут", - рассказал ТАСС Куракса.

Завершится арт-проект 19 августа открытием выставки созданных за две недели произведений. Лучшие из произведений будут переданы авторами в собрание музея. Другие работы примут участие в художественных выставках России. По итогам пленэра жюри выберет победителя, в декабре он станет лауреатом премии губернатора Кировской области.

О художниках Васнецовых

Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926 годы) - русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи, родился в русском селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии. Наиболее известные работы Васнецова - "Витязь на распутье", "Аленушка", "Иван-Царевич на Сером Волке", "Богатыри" и другие. Аполлинарий Михайлович Васнецов - русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед, брат Виктора Васнецова.