Выставка памяти баталиста Рубо открылась около здания панорамы обороны Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Выставка, посвященная художнику-баталисту Францу Рубо, открылась в пятницу около здания, построенного для написанной им панорамы Первой обороны Севастополя.

Выставка Музея обороны Севастополя, на которой побывал корреспондент ТАСС, состоит из нескольких стендов, где рассказывается про жизнь Рубо в России и во Франции, написанные им панорамы, в том числе - обороны Севастополя и Бородинской битвы, а также про историю севастопольского полотна, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны и возрожденного через несколько лет советскими художниками. Во время первой экскурсии рассказчиками стали сотрудники музея в костюмах XIX века - два солдата и сестра милосердия.

Расположена экспозиция у входа в здание панорамы на верхней площадке построенного одновременно с ним Исторического бульвара, реконструкция которого была начата несколько лет назад и приостановилась из-за недобросовестного подрядчика.

"Представить себе здание панорамы живущим отдельно от Исторического бульвара, который сейчас в трудной ситуации, нам сложно. Сейчас мы можем увидеть, что здесь, на пятачке, прилегающем к панораме, работники музея своими силами засыпали траншеи, восстановили плитку. Трудились все вне зависимости от того, технический ли работник, хранитель, экскурсовод, выходили по выходным дням", - рассказал журналистам директор музея Александр Барков.

Он уточнил, что специально подготовленные и сверстанные стенды вывешаны под новым навесом, для кассы и магазина сувениров вместо будок-бытовок установлены новые павильоны, появились шатры, дающие тень для посетителей. Кроме того, стало возможным открыть смотровую площадку за зданием панорамы.

О памятниках Первой обороне Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев, погибли более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.

К 50-летию Первой обороны была создана панорама, размещенная в отдельном здании. В основе сюжета полотна, написанного Рубо, день отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года. Почти 40 лет оно экспонировалось в специально построенном здании на Историческом бульваре, экскурсии проводились даже во время Второй обороны - боев за город в 1941-1942 годах. Но 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его пришлось разрезать на части, но все равно сохранить удалось лишь две трети картины - 86 фрагментов. Их вывезли в Новороссийск, а потом переправили в Москву.

Здание панорамы находится на Историческом бульваре, где расположены несколько мемориалов и памятных объектов, связанных с Первой обороной Севастополя. Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов "Исторический бульвар" началась в 2018 году, но позднее контракт с подрядчиком был разорван. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, превращена в музей подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.