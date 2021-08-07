Фестиваль "Опера - всем" завершится новой постановкой "Травиаты" в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. X международный фестиваль "Опера - всем" завершится 7 августа новой постановкой "Травиаты" Джузеппе Верди. Спектакль исполнят под открытым небом на Парадном плацу Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике "Царское Село".

Оперу покажут в режиме онлайн. Прямая трансляция пройдет на телеканале "Санкт-Петербург" и портале "Культура.РФ". Спектаклем продирижирует музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело (Италия - Россия).

"Для нас всегда особая радость - отклик артистов на приглашение участвовать в фестивале, что позволяет нам поддерживать высокий исполнительский уровень. И на этот раз фестиваль собрал великолепных исполнителей. В 2021 году вернется к нам в Петербург наша большая итальянская подруга Даниэла Скиллачи, которая поет по всему миру, она будет интерпретировать роль Виолетты. А наш дорогой друг солист Мариинского театра Василий Герелло исполнит партию Жоржа Жермона", - сказал журналистам Фабио Мастранджело.

В амплуа оперного режиссера дебютировала Наталья Индейкина, которая ранее ставила драматические спектакли и мюзиклы. В постановочную бригаду вошли также художник Юлия Гольцова и балетмейстер Мария Коложвари. В исполнениии примут участие симфонический оркестр "Северная симфония" Театра "Мюзик-Холл и хор этой труппы.

На юбилейном фестивале на разных площадках города исполнили также оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе и "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти. Все спектакли из-за сложной эпидемической обстановки прошли в режиме онлайн с трансляциями в социальных сетях. Исполнителями главных партий выступили российские и зарубежные певцы из разных театров.

Подводя итоги фестиваля, его музыкальный руководитель особо отметил большую поддержку этого проекта со стороны городских властей, что позволило фестивалю стать особым музыкальным событием в культурной жизни Петербурга. "Мы уже начали думать о следующем фестивале, у нас есть очередь из опер, которые мы очень давно хотим показать", - поделился планами Фабио Мастранджело, назвав в числе будущих премьер оперы "Самсона и Далилу" Камиля Сен-Санса и "Тоску" Джакомо Пуччини.

О фестивале

Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем", основанный в 2012 году, ставит своей задачей содействовать процессу сближения широкой публики с лучшими оперными произведениями. Он проходит при поддержке городского комитета по культуре и друзей этого музыкального праздника. Ежегодно он представляет публике шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга при свободном посещении всех желающих. В минувшем году проект удостоился национальной оперной премии "Онегин".