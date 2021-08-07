В творческой лаборатории под Суздалем за сутки покажут 10 спектаклей про свадьбу

ВЛАДИМИР, 7 августа. /ТАСС/. Творческая лаборатория "Человек мира" открылась в субботу в Суздальском районе Владимирской области. В течение суток команда из ста актеров, режиссеров, художников, музыкантов и волонтеров представит публике 10 спектаклей, посвященных свадьбам, сообщили ТАСС в оргкомитете лаборатории.

"В творческой команде лаборатории - 100 человек. Режиссеры, актеры, композиторы, художники, столяры, музыканты и волонтеры всю неделю жили в деревне Фомиха под Суздалем и создавали десять спектаклей. Каждая постановка посвящена свадьбе, раскрывает ее с разных сторон", - сообщила ТАСС пресс-секретарь лаборатории Ксения Гашо.

Площадкой для проведения лаборатории стали окрестности Суздаля - возле заброшенной ГЭС зрителей с автомобилей пересаживают на плоты, перевозят на противоположный берег реки Нерль. Спектакли будут показаны в естественных декорациях, рядом в поле развернут палаточный лагерь для зрителей. Кураторами постановок выступили художники Андрей Попов и Галя Солодовникова, режиссеры Павел Семченко, Максим Диденко, Юрия Квятковский, композитор Николай Попов - театральные работы многих из них удостаивались престижных наград, включая "Золотую маску".

Первый спектакль начался днем 7 августа, постановки будут идти даже ночью с небольшим перерывом и завершатся днем в воскресенье. Зрители увидят свадебные церемонии, брачные ритуалы, факельное шествие, танцевальный перформанс.

Лаборатория "Человек мира" проходит в Суздале уже в десятый раз. Ее организатором выступило творческое сообщество "Мира", которое реализует в Суздале и окрестностях различные проекты, развивает сельский театр в селе Фомиха, проводит фестивали культуры.