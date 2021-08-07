Юбилейный международный фестиваль скульптуры "Легенды Севера" стартовал на Ямале

ТАСС, 7 августа. X Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера" стартовал в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - в 2021 году мастерам предложили создать арт-объекты на тему "Семья и детство". Об этом сообщили в субботу на странице Окружного дома ремесел, который является одним из организаторов мероприятий, во "ВКонтакте".

"В городе Тарко-Сале открылся X юбилейный фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера", - говорится в сообщении.

Свои скульптуры создадут в дни фестиваля 16 мастеров Ямала, Якутии, Московской, Свердловской, Ивановской областей, Удмуртской Республики, Ненецкого автономного округа и Камчатского края. Им предстоит отобразить наиболее яркие и интересные объекты фольклора народов севера, традиционные верования, обычаи и обряды.

Оценит работы скульптор, художник, график и единственный в России и за рубежом продолжатель школы известных русских скульпторов XX века Эрзи и Коненкова Леонтий Усов.

Фестиваль проходит на Ямале с 2004 года, в 2006 году он получил статус международного. Он проводится в целях укрепления международного и межрегионального сотрудничества в области культурных традиций, поддержки и популяризации монументального искусства художественных ремесел на Ямале. В этом году он пройдет с 7 по 14 августа.