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Умер американский комик Тревор Мур

Актер умер на 42 году жизни в результате несчастного случая, сообщила его супруга Айми Карлсон

ТАСС, 8 августа. Американский комик, актер и продюсер Тревор Мур, ставший известным благодаря созданию комедийного сериала "Прогулка с розыгрышами" (Walk the Prank) на телеканале Disney, умер на 42 году жизни. Об этом в субботу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Айми Карлсон.

"Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и все же для нас он был просто центром всего нашего мира", - говорится в заявлении Карлсон, опубликованном менеджером актера.

По данным издания, его смерть наступила в пятницу в результате несчастного случая, подробности которого не приводятся.

Актерская карьера Мура отметилась комедийными сериалами "Городские приматы" (The Whitest Kids U'Know), "Лучшая охрана" (Breaking in), а также фильмом "Мисс Март" (Miss March). Также он был продюсером и ведущим "Шоу Тревора Мура" на канале Comedy Central.

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