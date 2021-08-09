Театральный фестиваль камерных форм "Островский-FEST" открылся в Кинешме

ИВАНОВО, 9 августа. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль камерных форм "Островский-FEST", участниками которого в этом году стали 17 коллективов из России, Албании, Норвегии и других стран, открылся в Кинешме Ивановской области. Спектаклем открытия стала постановка по поэме Иосифа Бродского "Посвящается Ялте" театральной группы "Подтекст" из Москвы, сообщает в понедельник пресс-служба фестиваля.

"Фестиваль уже приобрел своих почитателей и поклонников. И несмотря на пандемические ограничения, когда стали невозможны международные контакты, фестиваль не только живет, но и развивается. Я желаю зрителям получить еще больше пищи для ума от соприкосновения с уникальным театральным искусством", - отметила в приветственном слове театровед, председатель жюри первого фестиваля Нина Мазур.

Спектаклем-открытием "Островский-FEST" стала работа театральной группы "Подтекст" из Москвы - постановка "Апология абсурда" по поэме Иосифа Бродского "Посвящается Ялте". За детективным сюжетом спрятана философская подоплека, поднимающая вопрос о ценности и хрупкости человеческой жизни, об ограниченности понятия "правды" рамками общества и о вечном стремлении духа к свободе.

В этом году в жюри фестиваля вошли видные театральные деятели, среди которых режиссер, актер, театральный критик из Южной Кореи Донг Хи Чан, педагог и руководитель театроведческого курса ГИТИСа Александр Вислов, жюри возглавил театровед, заведующий литературным отделом Казанского театра им. Камала Нияз Игламов. Всего на фестивале будет представлено 16 спектаклей театральных коллективов из Ярославля, Вологды, Харькова, Бишкека, Еревана, Осло и других городов. По итогам смотра профессиональное жюри определит обладателя гран-при. Ключевым событием этого года станет спектакль закрытия фестиваля: народный артист России Сергей Безруков представит зрителям моноспектакль "И жизнь, и театр, и кино".

Фестиваль "Островский-FEST" проходит в Ивановской области с 2019 года. В этом году его проведут с соблюдением всех норм эпидбезопасности. Свою работу смотр завершит 15 августа.