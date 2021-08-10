Фестиваль "Кантата" завершил гала-концерт у стен исторического собора в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Первый благотворительный фестиваль классической музыки "Кантата", посвященный 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, завершился в ночь с понедельника на вторник гала-концертом звезд российской оперной сцены в Калининграде. Выступления солистов и музыкантов прошли на площадке под открытым небом у стен исторического Кафедрального собора XIV века на острове Канта. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Оксана Акмаева.

"Шедевры классиков оперного искусства - Верди, Моцарта, Россини, Пуччини и других великих композиторов прозвучали в исполнении примадонны, солистки театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова, обладательницы международных премий за заслуги в области культуры, за вклад в популяризацию русской культуры за рубежом Светланы Касьян, а также лауреатов престижных международных конкурсов солиста Государственного академического Большого театра России Константина Шушакова и солиста Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Бориса Рудака. Подлинным украшением заключительного концерта "Кантаты" стало участие в нем оркестра Questa Musica под управлением обладателя премии "Золотая Маска" в номинации "Лучший дирижер в опере" Филиппа Чижевского, который является и художественным руководителем фестиваля", - рассказала она.

Как подчеркивают авторы идеи и организаторы "Кантаты", миссия фестиваля, в рамках которого прошли пять вечерних концертов, состоит в популяризации музыкального искусства, а также в привлечении внимания к историческому наследию Калининградской области. Отсюда и уникальный формат "Кантаты": все концерты звезд оперной, хоровой и симфонической сцен проходили на площадках специально обустроенных возле средневековых кирх и замков в разных городах и селах Калининградской области, а средства от продажи билетов будут направлены на сохранение и восстановление архитектурных объектов - памятников истории и культуры. Концерты проходили на разных сценах, включая руины средневековых замков Бранденбург и Гердауэн, земляной вал у Музея янтаря и Кафедральный собор на острове Канта.

На церемонии закрытия фестиваля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заверил, что у фестиваля "Кантата" будет продолжение и "уже в следующем году идея получит развитие: в регионе достаточное количество памятников истории и культуры, чей потенциал гораздо шире, чем можно было предположить". Каждая сцена, отметил глава региона, это часть большой истории, которая является культурным наследием Калининградской области, и проведение фестиваля "Кантата" - "это залог дальнейшего погружения в нее".

В числе участников первого благотворительного фестиваля, проводившегося при поддержке Администрации президента РФ и Министерства по культуре и туризму Калининградской области, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под управлением Льва Конторовича, хор и оркестр Questa Musica, секстет солистов оркестра под управлением Леонида Железного, солисты театра "Новая Опера" им. Е. В. Колобова, Московского Академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Большого театра России.

Вход на концертные площадки в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции осуществлялся по сертификату (или QR-коду) о завершении вакцинации или ПЦР-тесту.