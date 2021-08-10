Одним из первых в Москве открывает сезон Театр имени Пушкина

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, одним из первых среди сценических коллективов столицы, открывает новый, 72-й по счету, сезон, который стартует по вторник. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

"Сегодня мы открываем новый, 72-й по счету, сезон показом спектакля "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова. Это премьера прошлого сезона", - уточнил Писарев. "На следующий день - 11 августа - будет сыгран спектакль по пьесе современного российского драматурга Александра Коровкина "Семейка Краузе" с Верой Алентовой в главной роли. А 12 августа пойдет спектакль "Ложные признания" по мотивам комедии классика французской драматургии Пьера де Мариво, выпущенный также в прошлом сезоне", - перечислил Писарев.

Он признал, что у возглавляемого им коллектива был весьма короткий "летний антракт". "Это, в основном по экономическим причинам. Ведь в прошлом сезоне мы играли то на 25% заполняемости зала, то на 50%", - продолжил худрук. "Вот мы и решили сократить отдых, начать работать, репетировать. Кстати, билеты на ближайшие спектакли почти полностью проданы. Вот такой мы сделали эксперимент", - поделился Писарев.

О премьерах

По его словам, основные премьеры намечены на сентябрь.

"Так, 6, 7 и 8 сентября на Основной сцене состоится официальная премьера спектакля "Костик". Это версия режиссера Дмитрия Крымова пьесы Чехова "Чайка". Замечу, что ее предпремьерные показы в конце прошлого сезона прошли успешно", - сказал Писарев.

Он сообщил, что следующая премьера состоится уже на сцене филиала. "Это будет спектакль "Швейцария", по жанру - психологический триллер. Режиссер - Татьяна Тарасова, в главных ролях - Вера Воронкова и Федов Левин. Премьера объявлена на 11, 12, 13 сентября", - проинформировал худрук.

Третьей премьерой сентября он назвал спектакль "Машалава". "Это дипломный спектакль моих учеников в Школе-студии МХАТ", - пояснил Писарев, добавив, что режиссером постановки стал Владимир Кимельман.

Озвучивая дальнейшие планы, худрук рассказал, что режиссер Юрий Муравицкий начинает работу над одной из пьес Карло Гольдони, название которой пока держится в секрете.

"Данил Чащин поставит спектакль "Выпускник", а Алексей Золотовицкий возьмется за пьесу американского драматурга Раджива Джозефа "Стражи Тадж-Махала", - огласил планы худрук.

Спектакль для Алентовой

Сам же Писарев, по его словам, сделает спектакль для народной артистки РФ Веры Алентовой.

"К юбилею Веры Валентиновны, который будет отмечаться 21 февраля 2022 года, я поставлю спектакль для нашей ведущей актрисы. Мы с Верой Валентиновной долго выбирали и остановились на пьесе Джона Мисто "Мадам Рубинштейн", где Алентова и сыграет заглавную роль", - заявил Писарев.

Он отметил, что "Алентова не только замечательная актриса, но и очень сильный, мужественный человек".

"В конце прошлого сезона она отыграла все спектакли, в которых занята. А потом заболела ковидом. Похоронила мужа - режиссера Владимира Валентиновича Меньшова, скончавшегося от последствий этой же коварной инфекции. И теперь, в новом сезоне выходит на сцену. Ее спасает театр. Надо дать ей максимально работать творчески", - убежден худрук.

О гастролях

Что касается гастролей, то, как заверил худрук, они тоже состоятся.

"Уже в конце августа мы отправимся в Румынию со спектаклем "Рыцарь пламенеющего пестика". Визы уже получили, авиабилеты заказали, надо будет только сделать ПЦР-тесты перед вылетом", - сказал Писарев.

Он также назвал другие гастрольные маршруты. Так, спектакль "Обещание на рассвете" Пушкинский театр покажет в Ульяновске и Самаре. Зрители Новосибирска увидят "Влюбленного Шекспира", а спектакль "Между делом" будет представлен в Калининграде.

"Словом, планов громадье. Остается только их выполнить", - заключил худрук Театра имени Пушкина.