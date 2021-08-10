Средства с благотворительного фестиваля в Калининграде пойдут на ремонт памятников истории

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Почти 500 тыс. рублей собрано по итогам первого благотворительного фестиваля классической музыки "Кантата", завершившегося минувшей ночью оперным гала-концертом у стен исторического Кафедрального собора на острове Канта в Калининграде. Об этом сообщила пресс-секретарь фестиваля Оксана Акмаева.

Музыкальный фестиваль "Кантата", проходивший с 5 по 9 августа, - просветительский благотворительный проект, в задачи которого входят популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области. Первый международный фестиваль "Кантата" был приурочен к 800-летию князя Александра Невского. Все концерты с участием звезд российской оперной, хоровой и симфонической сцен проходили на площадках специально обустроенных возле средневековых кирх и замков в разных городах и селах Калининградской области, а средства от продажи билетов будут направлены на сохранение и восстановление архитектурных объектов - памятников истории и культуры в регионе.

"За пять дней было собрано около полумиллиона рублей за счет проданных билетов и пожертвований в фонд. В ближайшее время будет принято решение об адресате этой суммы: Попечительский совет фонда "Благоустройство и взаимопомощь" определит объект, которому эти деньги будут необходимы для выполнения работ по восстановлению", - рассказала Акмаева.

Она также сообщила, что концерты "Кантаты" посетили свыше 500 человек, вход на концертные площадки с учетом ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией был возможен лишь при предъявлении сертификатов о полном вакцинировании или ПЦР-тестов. Кроме того, прямые трансляции концертов, которые проводились в официальной группе фестиваля "ВКонтакте" и на фестивальном сайте посмотрели свыше 700 тыс. зрителей.

Участниками первого фестиваля "Кантата" стали Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под управлением Льва Конторовича, хор и оркестр Questa Musica, секстет солистов оркестра под управлением Леонида Железного, Калининградский симфонический оркестр, солисты театра "Новая Опера" им. Е. В. Колобова, Московского Академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Большого театра России.

На заключительном концерте фестиваля губернатор области Антон Алиханов объявил о том, что фестиваль "Кантата" получит продолжение. "Я хочу вас всех пригласить уже на следующий фестиваль "Кантата" в 2022 году. Мы расширим количество площадок, чтобы провести праздник классической музыки уже в других декорациях, которыми станут кирхи, соборы и замки", - сказал он.