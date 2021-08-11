Плесень на пленке и глобальные проблемы: гид по фестивалю экспериментального кино MIEFF

В условиях пандемии, глобальных катастроф, протестов, государственных переворотов и огромного количества событий, происходящих в мире каждую секунду, человечеству приходится искать все новые возможности приспособиться к постоянным радикальным изменениям. Можем ли мы по-настоящему почувствовать себя дома на этой планете, в какой-то конкретной стране или даже в собственном теле? Работы, которые будут показаны в рамках Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF, тем или иным образом ищут ответ на этот вопрос. Зрителей ждут спецпоказы фильмов современных художников Цао Фэй и Мэтью Барни, коллаборация с японским фестивалем Image Forum, секция "Сколько длится настоящее" о ключевых проблемах XXI века, ретроспектива экспериментатора Натаниэла Дорски, а также российские и международные экспериментальные короткометражки. Никто не знает фестиваль лучше, чем его кураторы, поэтому мы попросили Риту Соколовскую, Дмитрия Фролова и Кирилла Роженцова рассказать о программе MIEFF и ее самых запоминающихся фильмах. Международный конкурс Рита Соколовская: "Международный конкурс фестиваля претерпел в этом году большие изменения. Если раньше это была просто подборка лучших экспериментальных фильмов со всего света, то теперь мы решили отказаться от этой стратегии в пользу тематической программы. Теперь здесь могут соседствовать как любительские фильмы, так и работы признанных мировых художников — мы открываем наш конкурс новым методикам, решениями и людям. В программе шесть блоков, каждый из которых носит свое название, но при этом по-своему отражает тему фестиваля. Для меня очень важен блок "По ту сторону дверей", в котором собраны работы про городскую среду, про то, какие в ней случаются столкновения и конфликты, и как мы можем их решать — на политическом, социальном и культурном уровнях".

Описание Афиша к фильму earthearthearth © Пресс-служба MIEFF

Дмитрий Фролов выделил фильм earthearthearth из программы "На пересечении стихий". "В нашу эпоху понятие "стихии" может быть актуальным для описания очень многих процессов — от явлений в природе до технологического прогресса. Мне кажется, этот фильм служит их яркой метафорой, а вместе с тем и комментарием о нашей планете как доме, в котором живет человечество. В названии скрыта игра слов: "Земля" (Earth) перетекает в "очаг" (hearth). Картина не имеет слов и будет показана с пленки –— единственная аналоговая копия в международном конкурсе". Российский конкурс Рита Соколовская: "В этом году в российском конкурсе участвуют 14 картин. В выборе фильмов мне было важно соблюсти баланс между молодыми авторами, которые только начинают заниматься движущимся изображением, и художниками, кто уже давно этим увлечен и успел добиться каких-то результатов. Например, Михаил Басов — взрослый и известный художник. Его "Короткие замыкания" — очень поэтический фильм, где медленно и в то же время очень интенсивно городские пейзажи перетекают друг в друга.

Описание Кадр из фильма "Короткие замыкания" © Пресс-служба MIEFF

А "Растерянность моя Земля" — дебютный фильм выпускницы факультета анимации ВШЭ Сони Петренко. Он посвящен конфликту человеческого и природного: как устанавливать горизонтальные связи с объектами, растениями и окружающим миром в целом, не довлея над ним как человек. Художница выращивала плесень на пленке, интегрируя в сам процесс производства работы элемент природного". "Сколько длится настоящее" По словам Дмитрия Фролова, картины из этой программы посвящены важным проблемам современности — экологической обстановке, капитализму, вопросам взаимодействия человека и вируса: "Но если мы обратимся к истории XX века, как это делает Михаэль Буш в фильме "Сколько длится настоящее" (давшем название программе), мы увидим, что все они были актуальны и в прошлом.

Описание Афиша к фильму "Сколько длится настоящее" © Пресс-служба MIEFF

Только почему-то многие из них так и остались висеть дамокловым мечом над человечеством, а продуктивные попытки их решения были заброшены. Возможно, если мы обратимся к ним заново, то сможем по-новому взглянуть на мир, в котором живем сегодня? Показы фильмов будут сопровождаться короткими сообщениями от философов и исследователей, а перед заключительным сеансом программы мы встретимся с ними и зрителями на публичной дискуссии, чтобы вместе обсудить, "сколько длится настоящее". Close-up: Натаниэль Дорски Дмитрий Фролов: "Уже третий год подряд на MIEFF мы показываем фильмы американских авангардистов на пленке. Я сам давно мечтал увидеть работы Натаниэля Дорски, которые не подлежат оцифровке и существуют в считаных экземплярах как подлинники произведений искусства. Дорски называет свой метод "кино таинства".

Описание Кадр из фильма Temple Sleep Натаниэля Дорски © Пресс-служба MIEFF

По его словам, картины, которые он снимает, воздействуют не только на сознание зрителя, но и способны улучшать физическое здоровье человека. Сегодня, как мы знаем, болезни занимают большое место в нашей жизни. И у меня есть личное убеждение, что при просмотре такого рода кино может произойти какое-то алхимическое таинство. Я верю в особые свойства фильмов Дорски, и с этим связаны не только его философия или тексты, но и монтажные техники, которыми он пользуется. Это невероятно красивое кино". Спецпоказы Дмитрий Фролов: "Полнометражные работы современных художников — важный фокус MIEFF, поэтому мы стараемся приглядываться к такого рода произведениям. Творчество Мэтью Барни и Цао Фэй всегда были в кругу моих личных интересов. Обе картины, представленные на фестивале в этом году, резонируют с темой дома. Фильм "Редут" Мэтью Барни снял в Айдахо — в штате, в котором он вырос.

Описание Кадр из фильма "Редут" © Пресс-служба MIEFF

Так что в каком-то смысле проект посвящен возвращению в родную гавань. Кроме того, в нем поднимаются актуальные для США политические и экологические проблемы. В случае фильма "Нова" Цао Фэй обращение к дому связано в первую очередь с тем, что фильм был снят в районе, где расположена нынешняя студия художницы. Фэй обращается к его истории, фиксирует изменения, создает своеобразный визуальный архив. Во-вторых, художница обращается к истории всего Китая в контексте его взаимоотношений с Советским Союзом. Фильм также рефлексирует о теме цифрового пространства, в котором мы все сегодня обитаем". "Перекрестки" Кирилл Роженцов: "Это программа обмена с близкими нам по духу мировыми фестивалями, институциями и архивами. В этом году такой институцией выступает старейший японский фестиваль экспериментального кино Image Forum. В Москве мы показываем подборку японского кино последних лет, а осенью повезем фильмы российских режиссеров в Токио. Лично мне нравится традиция, связанная со структуралистским монтажным кино. Например, фильм "Обрезки", смонтированный из кусочков бракованной пленки, которая остается после показов в кинотетарах.

Описание Афиша к фильму "Обрезки" © Пресс-cлужба MIEFF

Режиссер склеил эти "отходы" в очень яркую и динамичную монтажную работу. Поврежденные негативы, едкие кислотные цвета — все это способно произвести мощное впечатление на зрителя. Еще один интересный фильм — "Ночная лошадь" бельгийского режиссера Еруна ван дер Стока, который с 2009 года живет и работает в Японии. Используя съемки с видеокамер наружного наблюдения, он монтирует немного пугающую хронику, где нет людей и присутствуют лишь странные, слабо узнаваемые пейзажи". "Скрытые субтитры" Кирилл Роженцов: "Команда "Скрытых субтитров" (спецпрограмма показов видео-арта) обратились к нам с предложением организовать показ в рамках фестиваля. Нам показалось это логичным, так как их программа построена на сравнении двух формально очень похожих, но снятых разными режиссерами и в совершенно разных контекстах фильмов. Так, "Гимны Московии" Дмитрия Венкова –— впечатляющая ода Москве, которая позволяет взглянуть на город и его архитектурное наследие совершенно по-новому, а в фокусе работы канадского режиссера Марка Льюиса "Галвестон" — техасский небоскреб One Moody Plaza.

Описание Кадр из фильма "Гимны Московии" © Пресс-cлужба MIEFF