Петербургский театр "Балтийский дом" проведет 85-й сезон с девизом "Наследники по прямой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" проведет свой 85-й сезон под девизом "Наследники по прямой". В нем будут отмечены две даты - 85-летие Театра имени Ленинского комсомола и 30-летие его преемника - "Балтийского дома", чему была посвящена во вторник пресс-конференция в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Сезон откроется 14 августа премьерой спектакля "Одиссея" по мотивам поэмы Гомера в постановке режиссера Андрея Прикотенко. Затем последуют еще две августовские премьеры - "Я/Мы Антигона" по пьесе Жана Ануя в режиссуре Владимира Бортко и "Смерть Тарелкина" Александра Сухово-Кобылина в постановке одного из ведущих режиссеров Литвы Оскараса Коршуноваса.

"У нас в этом году двойной юбилей: 85 лет любимому театру ленинградцев - Ленкому, где работали Георгий Товстоногов и Геннадий Опорков, и 30 лет нашему "Балтийскому дому", занимающему то же историческое здание в центре Петроградской стороны. Мы действительно - наследники по прямой, потому что чтим нашу историю и развиваем лучшие традиции Ленкома", - сказал на пресс-конференции генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб. Говоря о трех августовских премьерах, он отметил, что они, на его взгляд, отражают "многовекторность театра, его владение самыми разными стилистиками".

Генеральный директор напомнил, что ныне "Балтийский дом" широко известен как центр трех крупных международных фестивалей - "Встречи в России" русскоязычных театров зарубежья, фестиваля моноспектаклей "Монокль" и "Балтийского дома", который в октябре пройдет в Петербурге уже в 31-й раз. В Год Федора Достоевского ему предпослан девиз "Бесы 20-21". Свое участие в фестивале подтвердили театры Белоруссии, Израиля, Италии, Литвы, а также коллективы из Москвы и Новосибирска.