Премьерные спектакли и выставки покажут в Москве на фестивале "Территория"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьеры спектаклей, выставочные проекты, марафон перформансов различных жанров современного искусства пройдут в Москве в рамках XVI Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля во вторник.

Фестиваль пройдет в Москве с 1 по 17 октября.

"Фестиваль представит российские премьеры спектаклей Яна Фабра, театральной компании Peeping Tom, Натальи Менендес, Саввы Савельева и Ингеборги Дапкунайте, Андрея Стадникова, Алексея Мартынова, Театра "Трикстер", а также постановки Дмитрия Волкострелова, Бориса Павловича, Петра Айду, Кирилла Люкевича, компании "Диалог Данс" и другое", - отметили в пресс-службе.

В программу вошли два выставочных проекта в Московском музее современного искусства: перформативный фотопроект "Мнемозина" французского хореографа Жозефа Наджа и аудиовизуальная инсталляция "Час места" от "театра post" (Санкт-Петербург).

Со 2 по 10 октября в рамках фестиваля состоится "Rollo / Партитура Движения". Это марафон перформансов от российских и израильских представителей различных жанров современного искусства, который пройдет в галерее-мастерской "Граунд Солянка" при поддержке посольства Израиля в России.

Кроме того, пройдет выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера", которая будет посвящена становлению русского музыкального театра в XVIII веке. Это мероприятие будет представлено фестивалем "Территория" совместно с музеем-заповедником "Царицыно", Благотворительным фондом Владимира Потанина, фестивалем "Золотая Маска" и Московским театром "Новая опера".