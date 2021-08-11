Коллективы из Катара впервые выступят на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Три коллектива из Катара впервые примут участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет на Красной площади в Москве с 27 августа по 5 сентября. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Впервые на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" выступят военнослужащие из Катара. Эту ближневосточную страну, которая в следующем году будет принимать чемпионат мира по футболу ФИФА, на Красной площади представят сразу три коллектива - Военный оркестр, Парадный расчет Вооруженных сил Катара и Оркестр полиции", - говорится в сообщении.

В дирекции мероприятия подчеркнули, что у Военного оркестра Вооруженных сил Катара большой опыт выступлений на международных музыкальных форумах. Он представляет собой большой коллектив, в который входят симфонический оркестр, оркестры на лошадях и верблюдах и фольклорный ансамбль.

"Начиная с 1973 года по приглашению своих друзей и партнеров оркестр принимал участие в военно-музыкальных фестивалях в Бахрейне, США, Франции, ОАЭ, Омане, Италии, Германии, а также в музыкальном фестивале в рамках выставки China Expo - 2010", - отмечается в сообщении.

Оркестр полиции Катара является главным музыкальным подразделением МВД страны. В его состав входят 218 музыкантов, которые играют на духовых, ударных и других музыкальных инструментах. "Оркестр полиции имел честь сопровождать открытие 13-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Катаре, в церемонии открытия которого приняли участие эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В своих выступлениях оркестр исполняет как военные марши, так и народную музыку, используя не только классические духовые инструменты, но и национальные", - рассказали организаторы "Спасской башни".

В созданный в 2016 году Парадный расчет Вооруженных сил Катара вошли военнослужащие, показавшие лучшие результаты при прохождении базового курса строевой подготовки. "В 2017 году коллектив прошел подготовку для участия в парадах без музыкального сопровождения ("тихих" парадах) под руководством местных инструкторов, а в 2018 году подключились инструкторы из Республики Беларусь. За три года упорной и кропотливой работы катарским военнослужащим удалось отточить свое мастерство до уровня, позволяющего достойно выступать на государственных мероприятиях военного и гражданского характера, а также демонстрировать строевые приемы перед широкой публикой", - отметили в дирекции.