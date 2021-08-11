Зрительская премьера фильма "Мартин Иден" пройдет 24 августа в кинотеатре "Художественный"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьера фильма Пьетро Марчелло "Мартин Иден" для зрителей пройдет 24 августа в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе кинотеатра.

"Двадцать четвертого августа 2021 года в 19:00 в большом зале кинотеатра "Художественный" состоится зрительская премьера фильма Пьетро Марчелло "Мартин Иден" - экранизации знаменитого романа Джека Лондона, мировая премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году, на котором исполнитель главной роли Лука Маринелли был отмечен жюри "Кубком Вольпи" как лучший актер. Лента вошла в топ-10 лучших фильмов 2020 года по версии издания The New York Times", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что фильм выйдет в широкий прокат 26 августа, в том числе в кинотеатре "Художественный".

"По сюжету, как и в одноименном романа Джека Лондона, юный моряк и выходец из низов Мартин Иден случайно знакомится с девушкой из состоятельной семьи Эленой. Влюбившись с первого взгляда и попав под обаяние высшего света, Мартин решает стать достойным своей избранницы. Отныне его жизнь будет посвящена тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины", - отметили в пресс-службе.

Картину представит программный директор "Художественного" Стас Тыркин.