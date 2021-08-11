Более десяти экспонатов из фонда Рериха отреставрирует музей на Алтае в 2022 году

БАРНАУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Экспонаты фонда Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, посвященного жизни семьи Николая и Елены Рерих, отреставрируют к празднованию 150-летия со дня рождения художника, философа и путешественника, сообщил ТАСС директор музея Игорь Коротков.

"Планируется на следующий год реставрация фонда Рерихов к грядущему 150-летию со дня рождения Николая Константиновича Рериха в 2024 году. Мы уже начинаем постепенно реставрировать его фонд. На следующий год запланирована реставрация одиннадцати предметов, в том числе вещей, в числе которых шуба Елены Ивановны (супруга Николая Рериха, прим.ТАСС), ее рубахи. Шуба сделана из экзотического меха выхухоля и она требует к себе особого внимания. Кроме того, среди экспонатов, которые необходимо реставрировать, письменные источники", - сказал собеседник.

По словам Короткова, всего фонд Рерихов в алтайском музее насчитывает более 2 тыс. единиц хранения. Ни один из них не находится в аварийном состоянии, но требует постоянного ухода для сохранения состояния.

В июле текущего года в фонд алтайского музея передали более 60 уникальных экспонатов, связанных с жизнью Рерихов. В числе экспонатов, переданных музею другом семьи, альпинистом из Канады Людмилой Андросовой, открытки с репродукциями произведений художника и книги его собственного издательства "Алатас".