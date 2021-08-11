Глава Севастополя попросил Путина помочь в формировании плана ремонта исторического центра

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился в среду к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в формировании единого плана реставрации исторических зданий в центре города.

"Владимир Владимирович, мое предложение: поручить правительству [РФ] совместно с правительством Севастополя разработать правительственный план по каждому зданию, определить сроки и источники финансирования. И чтобы это было в одном документе. И в течение трех-четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные источники финансирования", - сказал Развожаев во время встречи с главой государства.

Путин согласился, отметив, что с советских времен не было реконструкции зданий, которые "представляют гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России".

Развожаев рассказал, что работы по некоторым объектам уже ведутся. В том числе в этом году планируется завершить работы в Севастопольском художественном музее имени М. П. Крошицкого, где ремонт ведется с 2018 года. Также в федеральную целевую программу развития Крымского полуострова заложены средства на ремонт одного из театров Севастополя, сейчас идет разработка проекта, а через два года планируется приступить непосредственно к ремонту.

Севастополь основан в 1783 году на берегу Ахтиарской (сейчас - Севастопольской) бухты как главная база Черноморского флота. Город серьезно пострадал во время Первой и Второй оборон (в годы Крымской войны 1853-1856 годов и в годы Великой Отечественной войны), каждая из них длилась несколько месяцев, в течение которых город подвергался массированным бомбардировкам. Несмотря на это, частично уцелели и были восстановлены здания и фортификационные сооружения XIX века. Центр города практически полностью был отстроен заново после 1945 года как единый ансамбль, а в 2020 году проведена реконструкция одной из главных улиц - Большой Морской. Сейчас многие здания в центре города находятся под государственной охраной.