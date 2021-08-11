В Нижнем Новгороде выберут лучшего исполнителя песни "Сормовская лирическая"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. "Хор Турецкого" и "Центр 800" запустили конкурс, приуроченный к юбилею Нижнего Новгорода, на лучшее авторское исполнение песни "Сормовская лирическая", сообщает пресс-служба центра.

"Хор Турецкого" и "Центр 800" запустили конкурс на лучшее авторское исполнение песни "Сормовская лирическая". Он пройдет в два этапа: первый по 24 августа, финал - 26 августа. Принять участие могут жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области, взрослые и дети с согласия родителей", - сказано в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо до 24 августа 2021 года подать заявку и отправить видеозапись исполнения композиции на сайт конкурса. Песня может быть исполнена в одном из предлагаемых жанров: народный, джаз, хип-хоп, поп, рок, R&B, а капелла, в оригинале, в симфонической обработке, в собственной необычной интерпретации.

В жюри конкурса вошли в том числе народный артист России Михаил Турецкий, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Организаторы сообщают, что победитель получит возможность записать кавер с "Хором Турецкого" в студии в Москве, сертификат на 15 тыс. рублей на продукцию официального магазина "Нижний 800". Обладатель второго места запишет кавер на студии в Нижнем Новгороде, получит сертификат на 10 тыс. рублей на продукцию официального магазина "Нижний 800". За третье место исполнитель получит сертификат на 5 тыс. рублей на продукцию официального магазина "Нижний 800".

Сормовская лирическая - популярная песня композитора Бориса Мокроусова на стихи поэта Евгения Долматовского.