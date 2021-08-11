Фестиваль уличных театров "Без кулис" пройдет в Калуге к 650-летию города

ТАСС, 11 августа. Спектакль театра "Лицедеи" откроет программу фестиваля уличных театров "Без кулис", который пройдет в Калуге 20-22 августа в рамках празднования 650-летия города. Всего запланировано участие десяти театральных и четырех музыкальных коллективов, сообщила в среду пресс-служба городского Инновационного культурного центр.

"В рамках празднования 650-летия нашего города, с 20 по 22 августа в Калуге пройдет фестиваль уличных театров "Без кулис". В программу вошли десять театральных коллективов из разных городов, разных жанров, а также четыре музыкальных гостя. Среди участников "Странствующие куклы господина Пэжо" - старейший уличный театр России, "Плохой театр", театр "Лицедеи", театр "Черный квадрат", - говорится в сообщении.

Открытие фестиваля состоится на концертной площадке "Гостиный двор", где театр "Лицедеи" покажет спектакль "Ая-яй-ревю". "Ая-яй-ревю" - легендарная клоунская программа, состоящая из номеров всемирно известных артистов театра "Лицедеи". В самом семейном шоу труппы представлены как классические узнаваемые номера, так и новые клоунские репризы тех самых первых лицедеев: Александра Скворцова, Леонида Лейкина, Анвара Либабова, Виктора Соловьева, и их учеников", - сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль уличного театрального искусства "Без кулис" направлен на создание новых форм взаимодействия между театром и зрителем, на поиск локального контекста для театральных практик в городском пространстве, где город и его площадки могут выступать органичными декорациями к театральному представлению.

Годом основания Калуги считается 1371-й, город впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организовали в течение всего 2021 года, основные торжества пройдут с 14 по 28 августа.