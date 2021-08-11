Томский театр драмы впервые за четверть века получит стационарное звуковое оборудование

ТОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Томской области выделили 10 млн рублей на обновление звукового и светового оборудования для одного из старейших в Сибири театров драмы - областного драмтеатра - в честь его 170-летия. В последний раз стационарную звуковую аппаратуру меняли в нем 24 года назад, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Последний раз звуковая стационарная аппаратура в театре драмы менялась почти четверть века назад, в 1997-м. Уверен, обновленный звук и свет позволит театру воплощать необычные творческие задумки, а зрителям - получать больше удовольствия от спектаклей", - приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Жвачкина.

На эти цели губернатор выделил Томскому областному драматическому театру, который в этом году отмечает 170 лет, 10 миллионов рублей. Полный комплект оборудования главный театр региона получит в сентябре.

Томский областной театр драмы - один из старейших в Сибири, первое его здание было построено в 1850 году. Нынешнее - в 1978 году. Это главный театр в регионе, где ставят отечественные и зарубежные классические произведения. На его сцене играют во время гастролей известные в РФ актеры театра и кино.