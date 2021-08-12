90-летие со дня рождения Таривердиева отметят тремя концертами в московском зале "Зарядье"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Девяностолетие со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева широко отмечается в ряде регионов России, главные мероприятия запланированы в московском зале "Зарядье". Об этом сообщила в четверг журналистам вдова маэстро Вера Таривердиева.

Композитор отметил бы юбилей 15 августа.

"Главные юбилейные концерты состоятся в "Зарядье", у нас запланировано три концерта. Первый - выступление лауреатов XII Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева 12 сентября. Шестого ноября состоится концерт камерной музыки в Малом зале, где будут представлены вокальные циклы и фортепианное трио Микаэла Леоновича. И 19 декабря состоится большой гала", - сказала она.

На третьем вечере режиссер Роман Мархолиа объединит оперу Таривердиева "Граф Калиостро" с другими сочинениями.

Концерты, посвященные Таривердиеву, уже прошли в ряде городов, планируются осенью в Санкт-Петербурге, Белгороде, Самаре и других городах.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов, музыки к 132 фильмам, в том числе - "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Семнадцать мгновений весны", "Ирония судьбы, или с Легким паром!".