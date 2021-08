Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Британская актриса Уна Стаббс, известная по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок" (Sherlock, 2010-2017), умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщила в четверг ее агент Ребекка Бонд.

"Мы глубоко скорбим о потере удивительно элегантной, стильной, всегда любезной и доброй женщины с прекрасным чувством юмора, давней подруги и прекрасной актрисы, которая посвятила экрану и сцене больше 50 лет, записав на свой счет множество разнообразных ролей в сериалах - от "Пока смерть не разлучит нас" (Till Death Us Do Apart, 1965-1975) до "Шерлока" - и надолго запомнившихся выступлений на подмостках Вест-Энда, в театрах Old Viс, Donmar Warehouse, шеффилдском Crucible и Королевском национальном театре в Лондоне", - говорится в заявлении Бонд.

Дети Стаббс сообщили, что актриса умерла в Эдинбурге в окружении родных. О причинах смерти не сообщается.

На протяжении более чем полувековой карьеры Стаббс исполнила сотни ролей в британских телефильмах и сериалах для детей и взрослых. Она много играла в театре и увлекалась живописью. Некоторые из ее работ выставлялись в лондонской Королевской академии художеств. Среди экспонатов были два акварельных портрета ее партнеров по сериалу "Шерлок" - Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.