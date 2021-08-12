Фестиваль "Зеркало" пройдет в Ивановской области в традиционном формате с 27 по 30 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области офлайн с 27 по 31 августа 2021 года, в основном конкурсе представили девять фильмов из России и зарубежных стран. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

"Юбилейный XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области с 27 по 31 августа 2021 года. В свой юбилейный год фестиваль возвращается в привычный формат. Жителей Ивановской области и гостей фестиваля ждут обширная программа показов и культурных событий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основном конкурсе "Зеркала" представлены девять фильмов из России и ряда зарубежных стран, в том числе Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Грузии, Индии, Германии и Великобритании", - говорится в сообщении.

Среди участников фестиваля - получивший Гран-при международного фестиваля "Черные ночи в Таллине" и Болгарского фестиваля игрового кино "Золотая роза" фильм "Страх" Ивайло Христова, а также обладатель спецприза жюри Международного кинофестиваля в Роттердаме-2021, картина "В поисках Венеры", Норики Сефа. Россию в конкурсной программе представят две картины - "Совесть" Алексея Козлова, которая получила сразу три награды Шанхайского фестиваля в июне этого года, а также фильм "…И будет дочь" Сергея Кудрявцева, который зрители "Зеркала" увидят первыми в стране и в мире.

В жюри XV фестиваля вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино Revolver Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия). Открытие смотра состоится в День российского кино, 27 августа, в Юрьевце - городе, где провел свое детство Андрей Тарковский. Ведущим церемонии открытия станет режиссер, актер, художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович.

Для жителей города и гостей фестиваля на территории бывшего Юрьевецкого пивоваренного завода построят сцену и уличный кинотеатр, в котором, помимо церемонии открытия, пройдут кинопоказы и творческие встречи. Так, 28 августа, в рамках акции "Ночь кино" здесь состоится специальный показ первого полнометражного фильма по мотивам российских комиксов "Майор Гром: чумной доктор", который представят продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов. Открытый кинотеатр будет работать до 29 августа. Доступ зрителей на кинопоказы откроют для всех желающих, с обеспечением необходимой социальной дистанции.

Помимо основного жюри, конкурсную программу будет оценивать жюри молодых критиков "Голос", которое отдаст свой приз одному из конкурсных фильмов. На фестивале также традиционно работает жюри ивановских зрителей, в которое входят люди, принимающие активное участие в культурной и общественной жизни города, они вручают приз лучшему фильму российской программы "Свои". Традиционную программу "Тарковский контекст" в 2021 году посвятили 70-летию Александра Сокурова, в нее войдут авторские цифровые реставрации его классических произведений, а также дебютные работы его учеников в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения, которые мастер представит лично. Также на фестивале отметят 75-летие Александра Кайдановского.

Перенос фестиваля

В середине июля оргкомитет фестиваля сообщил о переносе мероприятия, которое должно было пройти с 23 по 29 июля в Ивановской области, на сентябрь из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" учредило правительство Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера, с тех пор он ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры России. В 2020 году из-за пандемии фестиваль впервые проходил в онлайн-формате.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".