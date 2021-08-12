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AP: премьеру продолжения фильма "Веном" перенесли на октябрь

По данным агентства, причиной переноса стало распространение дельта-штамма коронавируса

ТАСС, 12 августа. Компания Sony Pictures Entertainment объявила о переносе даты выхода на экраны фильма "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) на 15 октября. Об этом в четверг со ссылкой на компанию сообщило агентство Associated Press.

По его данным, причиной переноса стало распространение дельта-штамма коронавируса. Ранее планировалось, что премьера новой части состоится 24 сентября.

Веном - персонаж комиксов Marvel, инопланетный симбиот, который нуждается в носителе. Единение с симбиотом предоставляет его владельцу сверхчеловеческие возможности. Главные роли в фильме "Веном 2" исполнят актеры Том Харди и Вуди Харрельсон.

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