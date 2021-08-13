В Музее Москвы открывается выставка "Москва - Сеул: общие замыслы"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Работы современных российских и южнокорейских художников представят на выставке в Музее Москвы, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Проект отметит тридцатилетнюю годовщину установления дипломатических отношений между современной Россией и Республикой Корея и побратимских отношений между Москвой и Сеулом. В основе кураторского решения выставки лежит парная демонстрация работ художников. Внутри экспозиционного пространства представители Москвы и Сеула находятся в диалоге на близкие им темы: соотношение глобального и локального, личной и национальной идентичностей, пространства и памяти, традиций и современности", - отметили в пресс-службе.

Выставка "Москва - Сеул: общие замыслы" открывается 13 августа. Проект реализован Музеем Москвы совместно с галереей "Триумф", комитетом по туризму города Москвы, официальным туристическим порталом Москвы Discovermoscow.com и цифровым туристическим сервисом RUSSPASS.

Среди участников: AES+F, crocodilePOWER, Recycle Group, Генсу Ан, Даниил Антропов, Анка Ахалая, Алексей Дубинский, Гибом Квон, Джей Йонг Ким, Таисия Короткова, Максим Ксута, Алексей Кузнецов, Чонун Ли и другие.

Выставка продлится до 7 ноября 2021 года. Проект реализован при поддержке Askeri Gallery и Культурного центра посольства Республики Корея в РФ.