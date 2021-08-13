В Театре Армии открывается мастерская молодой режиссуры "Достоевский рядом"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Мастерская молодой режиссуры, посвященная 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, начитает свою работу в пятницу в Театре Российской Армии. Лучшие из спектаклей войдут в репертуар театра, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В рамках мастерской будут представлены эскизы спектаклей по произведениям Достоевского "Братья Карамазовы", "Идиот", "Бесы", "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание" и незаконченному роману "Неточка Незванова", - отметили в пресс-службе.

Мастерская продлится три дня: с 13 по 15 августа. Среди участников - ученики Дмитрия Крымова, Сергея Женовача, Камы Гинкаса, Юрия Еремина и Владимира Драгунова. Оценивать работу начинающих режиссеров приглашены театральные критики Алена Карась и Александр Вислов, драматург Наталья Скороход, а также режиссеры Владимир Скворцов и Данил Чащин.

Как отметила заместитель директора по развитию Театра Армии Милена Авимская, название мастерской "Достоевский рядом" выбрано не случайно. "Достоевский рядом с нами в прямом и переносном смыслах. Михаил Федорович жил в 100 м от нашего театра, и Достоевский сегодня - это поиск внутреннего "я", поиск самого себя, это экзистенциальные проблемы, которые каждый человек в процессе своего развития испытывает в разном возрасте", - привели в пресс-службе ее высказывания.

Мастерская молодой режиссуры в Театре Армии проводится с 2019 года. По итогам первой и второй мастерских на Экспериментальной сцене были поставлены спектакли "Люди ждут, когда танки пойдут", "Что с тобой теперь", "Конец Берии", "Балаган" и "Русланова".