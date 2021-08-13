Театр "У Никитских ворот" откроет сезон спектаклем "Песни нашего двора"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского проведет в пятницу традиционный сбор труппы перед началом нового, 39-го по счету, сезона, который откроется 15 августа показом спектакля "Песни нашего двора". Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе театра Николай Фомичев.

"В августе своеобразным прологом к началу сезона традиционно станет серия показов легендарного и любимого зрителем спектакля "Песни нашего двора", который проходит под открытым небом в театральном дворе. Этим летом постановка отмечает 25-летие в репертуаре театра", - сказал Фомичев.

Он проинформировал, что ближайшей премьерой в постановке художественного руководителя станет спектакль "Лолита" по пьесе американского драматурга Эдварда Олби, которую он создал в 1981 году по мотивам романа Владимира Набокова. "Премьера намечена на ноябрь", - уточнил пресс-атташе.

"Затем Алексей Мурадов приступит к работе над спектаклем "На днище", а Наталья Людскова приглашена поставить спектакль "Мрожек + Мрожек" по одноактным пьесам "В открытом море" и "Забава". Планируется спектакль по пьесе американского драматурга Джорджа Бранта "Беспилотница", - перечислил собеседник агентства.

По его словам, уже в августе Марк Розовский приступил к репетициям мюзикла "Три мушкетера" по роману Александра Дюма. "Создав в 1970-е годы уникальный спектакль, а затем и сценарий к ставшему знаменитым музыкальному телефильму "Д’Артаньян и три мушкетера", Марк Григорьевич вновь возвращается к этому произведению. В спектакле будут звучать любимые многими поколениями песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Ряшенцева. Художник-постановщик - Александр Лисянский. Премьера состоится в канун Нового года", - озвучил творческую программу театра пресс-атташе.

Концерты, вечера и экскурсии

В числе ближайших событий он назвал праздничный вечер, посвященный 90-летию известного российского поэта, прозаика и сценариста Юрия Ряшенцева, который состоится 15 сентября. "Юбиляра придут поздравить его друзья, популярные артисты, которые прочтут стихи Юрия Евгеньевича. Прозвучат стихи и в авторском исполнении. В программе вечера также фрагменты мюзиклов, созданных Ряшенцевым и Марком Розовским за долгие годы творческой дружбы", - отметил Фомичев.

Он заверил, что в новом сезоне продолжится литературно-драматический проект "Лента поэзии", в котором артисты театра представят вечера, посвященные Михаилу Лермонтову, Саше Черному, Иосифу Бродскому, Даниилу Хармсу и другим авторам. "А 14 августа моноспектакль Андрея Молоткова "Лента поэзии. Левитанский" примет участие в III Международном театральном фестивале камерных театральных форм "Островский - FEST" в Кинешме", - сообщил пресс-атташе.

Он добавил, что 11 ноября 2021 года, в год 200-летия Ф. М. Достоевского и в день рождения писателя, театр покажет спектакль "Убивец" по роману "Преступление и наказание" на ХХV Международном театральном фестивале Ф. М. Достоевского, который с 1992 года проходит в Великом Новгороде и Старой Руссе.

"Кроме того, каждый месяц мы приглашаем всех на экскурсию по зданию театра, которую проводит сотрудник нашего музея Марина Руцкая. Она расскажет о тех, кто жил и работал в этом доме, построенном в конце XVIII века, с кем из известных личностей он связан. После знакомства с "биографией" здания, объявленного историческим памятником, мы поделимся секретами нашего закулисья и пройдем по тем уголкам театра, которые обычно скрыты от посторонних глаз", - обозначил спектр предстоящих событий пресс-атташе.

Проекты 2022 года

Что касается планов 2022 года, то и они, как заявил сам худрук Марк Розовский, тоже в основном определены. "После Нового года планируется работа над возобновленным вариантом спектакля "Дядя Ваня" для большой сцены. А также я очень надеюсь, что выйдет спектакль "Любовник для моей жены" по комедии Леонида Якубовича, где он сам и сыграет главную роль", - рассказал Розовский.

По его словам, в репертуарном портфеле есть и два новых спектакля для детей - "Каштанка. Тик-ток" по А. П. Чехову и "Папины сказки".

Поделился Розовский и еще одной задумкой. "Ко Дню смеха 1 апреля мне бы очень хотелось осуществить давнюю мечту - иметь в театре смешной спектакль в жанре веселого капустника. Не сомневаюсь, эту задачу мне поможет выполнить блестящая команда наших артистов, доказавших, что в этом жанре они могут доставить удовольствие не только самим себе, но и широкой публике. Не исключено, что в наши репертуарные планы в конце сезона ворвется еще один проект - создание мюзикла "Колумб" композитора Игоря Левина, известного нашим зрителям по мюзиклу "Пляшущие человечки". Эту работу мы начнем в мае-июне с переходом на следующий сезон", - заключил худрук театра "У Никитских ворот".