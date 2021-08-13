Выставка костюмов из советских исторических фильмов откроется на киностудии Горького

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Костюмы персонажей из советских исторических фильмов можно будет увидеть в новом выставочном пространстве в главном здании киностудии им. М. Горького с 19 августа по 30 октября на выставке "Время и Вещи. Исторический костюм в кино", сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии.

"Наша новая выставка костюмов - это замечательная возможность узнать много интересного о моде и истории кино. Представьте, именно в этих платьях и камзолах актеры легендарных исторических фильмов киностудии им. М. Горького перевоплощались в образы царей и князей, литературных и исторических персонажей", - привели в пресс-службе слова генерального директора киностудии Юлианы Слащевой.

Она отметила, что предметы одежды со сложным кроем, узорами и инкрустациями, над которыми работали выдающиеся художники по костюмам, бережно сохранили и подготовили к выставке сотрудники комплекса костюма и реквизита. В костюмерных цехах киностудии творили Яков Ривош, Эльза Рапопорт, Ольга Кручинина, Мариам Быховская, Наталья Шнайдер и обладательница премии "Эмми" Элеонора Маклакова.

На выставке будут представлены их работы к 16 историческим фильмам, в том числе к картинам Сергея Герасимова "Лев Толстой" (1984), "Юность Петра" (1980), "Красное и черное" (1976). Среди экспонатов есть и трофейные немецкие костюмы, купленные для легендарной "Анны на шее" (1954) c Александром Вертинским, и костюмы для фильма "Униженные и оскорбленные" (1990) с Настасьей Кински, Никитой Михалковым и Александром Абдуловым.

"Визитные и вечерние, свадебные и бальные платья, накидки, головные уборы - из шелка, тонкой шерсти и атласа, с уникальными кружевами, украшениями и перьями. Всего на выставке представлены 69 экспонатов - восстановленные для участия в съемках антикварные предметы гардероба и авторские костюмы, характерные для моды конца XVII - начала XX века", - отметили в пресс-службе.

Выставка организована при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. Ее можно будет посетить бесплатно. Кроме того, с сентября экспозицию можно будет увидеть дистанционно с помощью виртуального тура на официальном сайте киностудии: https://www.gorkyfilm.ru.

Костюмы из сказки

В конце 2020 года в главном здании киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ также была открыта выставка "Образ сказочного персонажа в кино". На ней представлены уникальные костюмы, аксессуары и предметы бутафории, созданные для фильмов легендарного советского режиссера-сказочника Александра Роу. Это "Королевство кривых зеркал" (1963), "Морозко" (1964), "Огонь, вода и… медные трубы" (1968), "Варвара-краса, длинная коса" (1969) и "Финист - Ясный сокол" (1975). Также представлены костюмы из фильма Михаила Юзовского "После дождичка в четверг" (1985) и аксессуары из сказок разных лет.