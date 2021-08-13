В Вероне снимут новую версию "Ромео и Джульетты" для Netflix

РИМ, 13 августа. /ТАСС/. Новую версию шекспировской драмы "Ромео и Джульетта" снимут в Вероне для американского стримингового сервиса Netflix ("Нетфликс"). Об этом объявил в пятницу в своем Facebook мэр итальянского города Федерико Сбоарина.

"Netflix решил сделать новый фильм "Любовь на вилле" (Love in the Villa)", - написал градоначальник. Он уточнил, что съемки в ближайшее время планируется начать на улочках, площадях исторического центра, а также в "Доме Джульетты", у саркофага в бывшем монастыре капуцинов, известного у туристов как гробница Джульетты.

Как уточняет издание Veronaoggi, автором версии, которая разворачивается в современных условиях, выступит американский режиссер, актеров привлекут из разных стран. Детали проекта и планируемая дата выхода фильма не уточняются.

Уже существуют более десяти экранизаций шекспировской трагедии, в том числе ее самые необычные интерпретации. Первая была сделана еще в 1908 году в виде немой короткометражной картины. Одна из самых известных классических экранизаций 1968 года принадлежит Франко Дзеффирелли. В последнее время классическая история любви на экранах переносится в современность, и самым заметным считается фильм База Лурмана 1996 года с Леонардо Ди Каприо.

Исследователи творчества Уильяма Шекспира (1564-1616) не могут однозначно ответить, почему английский драматург поместил сюжет своей пьесы в итальянский город, хотя все сходятся в том, что при написании использовались мотивы итальянской жизни и нравов. Но в Вероне верят, что именно в этом городе в XIII века жила девушка, ставшая прототипом Джульетты Капулетти. Славу "города влюбленных" давно эксплуатируют в туристических целях, а в День святого Валентина Верона неизменно остается одним из самых популярных городов среди влюбленных.