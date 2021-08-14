В Петербурге открывается международный этнический фестиваль "Музыки мира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Национальные инструменты разных народов будут звучать на концертах Шестого международного этнического фестиваля "Музыки мира", который откроется в субботу в Санкт-Петербурге. В течение двух дней здесь выступят 14 коллективов из России и Казахстана.

"Для нас очень важно, что на национальных инструментах во всех программах будут играть в основном молодые исполнители. Это означает, что у этнической музыки есть будущее, и наш фестиваль на верном пути", - сказала журналистам директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица. Музей выступил инициатором проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Организаторы фестиваля ежегодно проводят открытый всероссийский конкурс 'Музыки мира", выявляя новые таланты. Вместе с опытными исполнителями они примут участие в данном мероприятии. Как отметила Наталья Метелица, фестиваль дает возможность привлечь внимание к коллекции этнических инструментов Музея музыки в Шереметевском дворце - филиале большого музея. Здесь пройдет серия мастер-классов и творческих встреч с музыкантами на самые разные темы - от уроков игры на гуслях и балалайке до концерта-рассказа о казахских национальных инструментах.

Для гостей фестиваля подготовлен цикл экскурсий по крупнейшей в России коллекции музыкальных инструментов, насчитывающей более 3 тыс. единиц. Только в одной ее этно-части такие экзотические инструменты, как саз, дарбука, курай, варган, русские гусли, калюки, гудок, йоухикко, кантеле, бузуки, дудук и множество других раритетов, многие из которых можно будет услышать на фестивале.

Партнером организаторов в этом году выступил ТЮЗ имени Александра Брянцева, где пройдут гала-концерты участников и откроется выставка этно-инструментов, сделанных в наши дни.

Об участниках

Впервые на фестиваль приедет лауреат международных этно-конкурсов группа "HasSak" (Казахстан). Ее художественный руководитель Ержан Жаменкеев рассказал журналистам, что мультиинструменталисты группы освоили игру на трех десятках национальных инструментов, причем 11 из них ранее только упоминались в различных источниках, а теперь звучат на концертах.

Новый альбом привезут на фестиваль участники группы "Namgar" (Москва/Бурятия) под руководством исполнительницы бурятского фольклора Намгар Лхасарановой. Она рассказала, что при подготовке программы несколько старинных песен Бурятии были найдены в Петербурге в архиве Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

Среди других участников - мантра-группа Go Kirtan (Москва), сумевшая перенести древний духовный жанр на клубную сцену; этно-шоу Otyken (Красноярск), посвященное наследию одного из малых народов Сибири - чулымцев; татарская инди-поп группа Juna (Казань); представители петербургского этно-джаза Settlers с дебютным альбомом "У заветного столба". Участники фестиваля поддерживают идею, лежащую в его основе, - сохранение национальных традиций и, одновременно, стремление говорить со зрителями на современном музыкальном языке.

Вход на все события фестиваля бесплатный по предварительной регистрации. Концерты будут транслироваться онлайн при поддержке социальной сети "ВКонтакте" на сайте и в группе мероприятия.