Театр "Балтийский дом" откроет 85-й сезон новым спектаклем по мотивам "Одиссеи" Гомера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Премьеру спектакля "Одиссея" по мотивам поэмы Гомера покажут в субботу на открытии 85-го сезона в театре-фестивале "Балтийский дом". Постановку осуществил по собственной пьесе режиссер Андрей Прикотенко, выступивший также балетмейстером спектакля.

"Само название "Одиссея" - это уже нечто далеко не случайное для каждого человека, потому что это истоки нашей культуры и вообще человеческой цивилизации. Мы сделали выбор из 24-х песен этого программно-эпического произведения, выстроив свою театральную версию и воспользовавшись переводом Викентия Вересаева. Этот спектакль мы изобретали вместе с художником Ольгой Шаишмелашвили, которая нашла интересное образное решение", - рассказал журналистам режиссер-постановщик. По его словам, важным событием лично для него, 15 лет занимавшегося хореографией, стала "попытка заявить себя в этом спектакле и в качестве балетмейстера".

Переосмыслив поэму Гомера, режиссер вместе с актерами создал музыкальную и пластичную историю о богах, мифических чудовищах и нимфах. Его Одиссей - не античный герой, а обычный человек со своими слабостями и пороками. У него есть верные друзья, есть враги - троянцы, циклопы и химеры. И есть мечта всей жизни - вернуться домой, где 20 лет его ждут жена Пенелопа и сын Телемах. Дорога домой для Одиссея - это дорога к себе через обманы, испытания, боль потери и соблазны. В этой роли выступит приглашенный актер, лауреат "Золотой маски" Тарас Бибич. активно работающий в театре и в кино.

Музыку написал новосибирский композитор и саунд-дизайнер Илья Голицын. В спектакле также участвуют заслуженная артистка России Дарья Юргенс, актеры Арсений Воробьев, Мария Лысюк, Александр Муравицкий, Анастасия Подосинникова. Важную роль в спектакле играет вода, поэтому сняты первые ряды кресел в партере, и на их месте установлен бассейн.

О сезоне

В августе-сентябре пройдут также премьерные показы футуристической кибертрагикомедии "Смерть Тарелкина" по Александру Сухово-Кобылину в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. Известный кинорежиссер, народный артист России Владимира Бортко готовит премьеру спектакля "Я/Мы Антигона" по пьесе Жана Ануя.

В театре продолжит работу проект "Экспериментальная сцена. Плюс". В нем примут участие студенты РГИСИ из выпускных курсов факультета актерского искусства и режиссуры мастеров Юрия Красовского и Анатолия Праудина. Заявки участников на постановки рассмотрит творческая комиссия. Авторы двух лучших эскизов получат право в следующем году поставить свои спектакли на сцене театра.

В октябре уже в 31-й раз пройдет международный театральный фестиваль "Балтийский дом", в подготовке которого активно участвует молодежь.