Семейный фотоальбом дочери Александра II и сына королевы Виктории покажут в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Ранее никогда не экспонировавшийся альбом с семейными фотографиями дочери российского императора Александра II великой княгини Марии Александровны и сына британской королевы Виктории принца Альфреда герцога Эдинбургского покажут публике на выставке в Санкт-Петербурге. Экспозиция, подготовленная совместно с Ливадийским дворцом-музеем, открылась в субботу в Великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости, где погребены некоронованные представители Императорского дома Романовых.

Альбом является частью собрания крымского музея. "Передан он был в 2017 году фондом "Возрождение традиций" Сергея Ролдугина. Никогда этот альбом еще не экспонировался, снимки из него не публиковались. С 2017 года мы совместно - наши сотрудники и сотрудники Ливадийского дворца-музея - занимались изучением, атрибуцией снимков, фотографий. Нам удалось установить всех лиц, которые на них запечатлены", - рассказал ТАСС куратор выставки, главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Родион Зеленков.

Альбом, изготовленный в 1875 году, сам по себе является произведением искусства, отметил куратор. В него вошли более 20 фотографий членов семьи герцога разных лет со стороны Великобритании и России. Они сделаны в Петербурге, Лондоне, Кобурге, Дармштадте, Каннах.

"Снимки все - подлинные, они окантованы в рамы. Они действительно уникальны, потому что на многих есть подписи либо Марии Александровны, которая этот альбом собирала, либо тех лиц, кто запечатлен на фотографиях - например, ее брата Сергея Александровича", - рассказал Зеленков. Для атрибуции подписей специалистам пришлось проделать кропотливую работу по изучению архивов, сличению почерков, определению мест съемки и датировке.

В петербургском музее придают особое значение тому, что альбом экспонируется в Великокняжеской усыпальнице (по 13 ноября). "Для нас это важно, потому что здесь, в Петропавловском соборе, в усыпальнице похоронены многие их тех, кто изображен на этих самых снимках, - отметил собеседник агентства. - Знаменательно для нашего музея и то, что мы эту выставку делаем в этот год, когда отмечается 300-летний юбилей с того момента, как Петр принял титул императора, и Россия стала империей. К этой дате приурочена выставка".

О брачном союзе представителей крупнейших империй

В период правления Петра I (1672-1725) члены российской императорской семьи стали заключать брачные союзы с представителями европейских династий. Эти браки были важной частью внешней политики России. Длительное время династия Романовых устанавливала родственные отношения с многочисленными немецкими домами. Династии великих европейских держав избегали родственных связей с Россией. Среди исключений был только один брачный союз между представителями крупнейших мировых империй - Российской и Британской - это брак великой княгини Марии Александровны и принца Альфреда.

Их свадьба состоялась 11 января 1874 года в Петербурге в Зимнем дворце и стала одной из самых пышных свадебных церемоний в истории Российского императорского дома. Впоследствии Мария Александровна переехала на родину супруга, но часто навещала Россию. В 1893 году принц Альфред взошел на престол герцогства Саксен-Кобург и Гота, и семья поселилась в Кобурге. У них было пятеро детей, их судьбы оказались связаны с разными странами.