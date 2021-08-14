Путин поздравил участников конкурса Образцовой с открытием

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой с открытием. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш проект, задуманный и воплощенный в жизнь Еленой Васильевной Образцовой, успешно развивается, служит поддержке и профессиональному становлению одаренной молодежи, приумножению легендарных традиций отечественной вокальной школы. И, конечно, он содействует сбережению памяти об этом замечательном человеке, подлинной звезде мировой оперной сцены, талантливом педагоге и наставнике", - отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что конкурс станет ярким событием в культурной и общественной жизни Санкт-Петербурга и предоставит организаторам и гостям возможность услышать лучшие произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении начинающих артистов.

Международный конкурс имени Елены Образцовой ведет свою историю с 1999 года. Он проходит в рамках международного фестиваля "Приношение Елене Образцовой" при поддержке Фонда президентских грантов и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Этот вокальный смотр входит во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов (WFIMC). Учредителями выступили благотворительный фонд поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" (Москва) и Культурный центр Елены Образцовой (Санкт-Петербург). Они проводят этот турнир раз в два года. Возраст участников - от 18 до 32 лет.