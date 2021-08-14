Волонтеры провели субботник на дачах XIX века, где намерены создать Арт-резиденцию СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Волонтеры культурно-просветительского проекта "Открытый город" совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели субботник на территории трех памятников деревянного зодчества в Петергофе, где в перспективе предполагается создать Арт-резиденцию вуза. В акции приняли участие около 50 человек, сообщил ТАСС руководитель проекта, зампредседателя совета городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.

"Сегодня прошла волонтерская акция на территории очень интересных объектов культурного наследия, которые находятся в Петергофе - это Дача Бенуа и дачный комплекс <…> вокруг нее. Там три объекта культурного наследия, все они памятники деревянной архитектуры и сейчас находятся в ведении СПбГУ. Волонтеры "Открытого города" - это 50 человек - помогали сотрудникам в уборке территории, расчистке от самосевной растительности, приведении в порядок самих помещений", - рассказал Иванов.

Дачи были построены в конце XIX века в стиле модерн. В советские годы на их территории размещались здравница и дом отдыха работников просвещения. В 70-х годах XX века дачи передали в ведение Ленинградского университета (ныне - СПбГУ), в них располагались общежития для иностранных студентов. Но к концу восьмидесятых годов здания начали постепенно ветшать, финансирование на их реставрацию не выделялось, и со временем их перестали использовать.

Несколько лет назад силами студентов и преподавателей СПбГУ под руководством Евгении Петрашень была разработана концепция, предполагающая реставрацию, восстановление дачных построек и их использование в качестве творческой базы (Арт-резиденции) факультета искусств СПбГУ. Концепция была одобрена руководством университета в 2019 году, для ее реализации предполагается привлечь внешнее финансирование.

"В настоящее время на территории [дачного комплекса] от университета работает двое рабочих. Минимальный уход они обеспечивают, но глобальные работы производить, конечно, не могут. "Открытый город" привез 50 человек, это большой ресурс. У нас сегодня первый опыт такого сотрудничества", - сказала ТАСС Петрашень.

Экскурсии

По словам Иванова, при необходимости "Открытый город" готов провести дополнительные волонтерские акции на территории этих памятников. "Но в любом случае эти объекты станут частью программы "Открытого города", и вместе с сотрудниками университета, я думаю, с сентября мы начнем регулярное проведение экскурсий. Там интересная история, интересные были владельцы у этих зданий, архитектура", - отметил Иванов.

В дальнейшем разработчики концепции возрождения комплекса Дачи Бенуа намерены проработать возможность совместного с "Открытым городом" участия в конкурсах на получение грантов для запуска поэтапной реализации проекта. Его конечной целью является создание Арт-резиденции - площадки для творческой работы и проведения образовательных и культурных мероприятий, а также открытие учебного краеведческого музея.

"Открытый город" - масштабный культурно-просветительский проект, знакомящий горожан с культурным наследием Санкт-Петербурга. Реализуется с 2016 года городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в партнерстве с КГИОП и Союзом реставраторов Санкт-Петербурга.